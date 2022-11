"El poder solo sirve para ordenar y obtener obediencia, pero mandar es otra cosa". Con estas palabras comienza el teniente general del Ejército de Tierra -actualmente en la reserva- Francisco Gan Pampols (Figueras, 1958) su nuevo libro, titulado El arte de mandar bien. Una obra, publicada por Plataforma Editorial, en la que reflexiona sobre el liderazgo apoyándose en su experiencia de 44 años en el Ejército, donde ha sido desde director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas hasta general jefe del Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN y jefe de operaciones de SPABRI I en Bosnia-Herzegovina

Pampols, cuya faceta como deportista -es el primer español en alcanzar los tres polos de la Tierra (Everest, Polo Norte y Polo Sur)- le ha permitido conocer ampliamente las dificultades del terreno, comparte en esta entrevista con 20minutos su visión de lo que puede ocurrir en la guerra de Ucrania con la llegada del invierno y las características de mando de los líderes que se enfrentan: Volodímir Zelenski y Vladímir Putin.

Si hay un líder que ha salido reforzado internacionalmente en esta guerra, ese es Zelenski. ¿Qué características de buen mando ha demostrado?Tiene un modelo de comunicación personal impecable con distintos mensajes, modulaciones y lenguaje corporal según la audiencia. Es un profesional de los medios como lo fue Ronald Reagan, un comunicador absoluto costumbrado a la cámara que no solo no le asustaba, sino que, como decían entonces, le quería. A Zelenski la cámara también le quiere. Además, es capaz de entender el mensaje expandido, es decir, no solo el personal sino también el entorno. Por eso es capaz de aparecer en un sitio complejo en pleno bombardeo o recién liberada una ciudad, elementos que la gente percibe como un riesgo y que asume como el primero para después pedirle a los otros que se sacrifiquen por él y por su país.

Afirma en El arte de mandar bien que el elemento fundamental del liderazgo son los valores. ¿Por qué son necesarios para mandar?Porque sin valores no hay liderazgo. Puede haber dirección, pero normalmente tóxica. Es el concepto del condotiero o mercenario, el capitán de una de una tropa que se vende al mejor postor. No proporciona confianza porque no tiene compromiso, que es algo que está tasado en función de lo que se percibe y si hay alguien que da más se le cambia. Los valores, por definición, son marcos de referencia, y esos no se pueden adulterar. Si alguien tiene como principios rectores la justicia, la competencia, el compromiso... y de repente hace un giro de 180 grados y empieza a defender lo que antes no defendía, el nivel de confianza se va reduciendo paulatinamente. Esa dirección, que no liderazgo, la hemos visto en la época del Partido Comunista a través del politburó; podían llegar incluso a convencer, pero por presión, porque se lanzaban continuamente mensajes en una misma dirección.

El filósofo ruso ultraconservador, Aleksander Duguin, afirmó que la retirada de Jersón debía ser la última cesión de la sociedad rusa y le decía a Putin que en una autocracia el que tiene todo el poder tiene también toda la responsabilidad. ¿Cree que veremos en algún momento a Putin asumir algún error por lo que está ocurriendo en Ucrania?Por su concepción del ejercicio del poder, no. Hasta ahora hemos visto cómo colocaba chivos expiatorios que han conseguido, aunque no del todo, amortiguar el golpe que está por venir. La sociedad es aquella frase que dice que 'se puede engañar a uno toda la vida, a unos cuántos bastante tiempo, pero a todos todo el tiempo es imposible'. No por el hecho de la materialidad de la mentira, sino por las consecuencias que está trayendo; no son las apocalípticas que se había dicho al inicio del conflicto, pero sí son gravísimas porque hay muertos, heridos, mutilados y, sobre todo, porque, sin que sea catastrófico, la economía de la Federación Rusa se está degradando e irá a más. Ese nacionalismo a ultranza es algo defendible como sistema mientras el entorno es estable y productivo para aguantar el mensaje. En el momento en que se cae en una espiral descendente hacia el caos... ya es bastante más complicado.

El teniente general Gan Pampols durante su entrevista con 20minutos. PREVISIONES 20M

Entrando ya en el desarrollo de la guerra. Se auguraba que con la llegada del frío y la nieve la actividad en los frentes se pararía, sin embargo todavía siguen bastante activos. ¿Se producirá en algún momento del invierno un freno en la escalada bélica?Lo que conocemos de las estaciones climatológicas es que cuando empiezan a los fenómenos a ser extremos las operaciones sufren por el entorno. El otoño en Ucrania es especialmente lluvioso. Las tierras donde se está combatiendo son las llamadas tierras negras, las más fértiles de todas, lo que significa que la capa de tierra hasta que llega al manto duro es muy amplia y los barrizales que se montan son espantosos. Ahí se empantanó el Ejército alemán en su momento. No es que la voluntad de combatir disminuya, es que se complica mantener la logística. Luego viene el invierno, que endurece el suelo y endurece las condiciones de vida. Todo en el invierno es más complicado, desde manipular un arma hasta sostener un sistema sofisticado porque su temperatura de operación no es la misma, los carburantes necesitan aditivos, los motores necesitan más mantenimiento, todo lo electroóptico falla más y estar expuesto al ambiente ya es una sobrecarga logística que significa consumir más calorías, más carburante y más vestuario.

¿Hay que esperar entonces a que avance la estación para ver ese parón?En invierno se han desarrollado operaciones. Los rusos en la Segunda Guerra Mundial hicieron operaciones ofensivas de alcance limitado en invierno. Pero son conscientes de que el número de bajas que proporciona solo el hecho de empezar una operación ofensiva en invierno es enorme, porque no hay protección.

Se han publicado vídeos de lanchas rápidas con soldados ucranianos en la desembocadura del río Dniéper. ¿Cree realmente que en algún momento podríamos ver una operación anfibia a través del río?

Lo que vemos es parte de la construcción de un relato que muestra la voluntad de vencer. Que pequeñas unidades en lanchas rápidas de noche crucen un río no significa absolutamente nada más que una acción de reconocimiento por tiempo limitado porque, ni tienen logística, ni se puede sostener el esfuerzo sobre el terreno. Preparar una operación de cruce de un río como el Dniéper es otra cosa. Piensen en el río de España más caudaloso. Tendrá 300 metros, quizás. Ahora póngale 10 veces más y tendrán el Dniéper. Hay que pensar lo que significa mover a una unidad pequeña, ya ni siquiera hablo de un batallón.



¿Qué se necesita para llevar a cabo una operación de este calibre?Para cruzar un río se necesita una operación de nivel; hay que tener superioridad de fuego sobre la orilla contraría, capacidad para colocar puentes por medios discontinuos o bien pontones o puentes de barcas sobre elementos flotantes, tener aislada la zona de la cabeza de puente y tener unidades para que alimenten todo eso. Esto ahora mismo no lo veo. Si hay una operación complicada, además de asaltar una playa, es cruzar un río de esas características.

¿Dónde se centrará la actividad militar ucraniana entonces?En tierra firme, claro.

En el Donbás los últimos avances son más lentos que en otros frentes.El Donbás es la zona que tiene el nivel de fortificación más elevado porque lleva así ocho años y medio. Desde que el conflicto comenzó en febrero de 2014 las organizaciones defensivas son en profundidad, con sucesivas líneas muy organizadas: trincheras con casamatas, blocados de hormigón, campos de minas, espárragos de acero, etc. Por eso el avance es tan costoso en vidas y se avanza tan poco. Se podría concebir una maniobra de flanco muy audaz que entrará, no por el frente, sino progresando un poquito más al norte, casi con la frontera rusa; pero se aleja tanto y estira tanto la línea logística y se hace tan visible que también es muy vulnerable. Y en ese momento dejas, además, dos flancos al descubierto.



Y en el frente de Zaporiyia... ¿por qué apenas hemos visto incursiones?Es un frente muy complicado porque está entre el río y el frente enemigo, con lo cual al intentar hacer una ofensiva y no poder progresar frontalmente se tendría que discurrir lateralmente. Entre que tienes un flanco en el que te apoyas que es un río -donde no puedes obtener ningún tipo de suministro- y otro que lo tienes expuesto con mucha longitud de frente, te haces muy vulnerable. Un movimiento de flanco paralelo al frente solo lo hizo Alejandro Magno en Gaugamela, cuando se puso a correr con la caballería... pero esto no es tan fácil.

El teniente general Gan Pampols durante su entrevista con 20minutos. Jorge Paris

Hace una semana la caída de un misil en Polonia puso en alerta a la OTAN. Aunque todo indica a que pudo ser un fallo del sistema antimisiles ucraniano, ya queda todavía más claro que en futuro puede ocurrir algo parecido con uno ruso. ¿Llegados a ese punto la OTAN tomaría acciones?Si fuera una acción no intencionada o fuera un daño colateral de un choque de un misil con otro en el aire no tomaría ninguna acción. Tomar acción en este caso empieza una escalada de efectos no controlados y llega a un punto en el que es prácticamente imposible saber cuál es el siguiente paso. Eso sería el concepto de respuesta flexible y destrucción mutua asegurada. Esto lo teníamos, creo, superado ya desde los juegos de guerra después de la Guerra Fría.

Recoge en el libro el lema del Cuerpo Militar de Intendencia, que es "prever lo que hay que proveer", que significa que lo que no se invierta en previsión costará más en provisión. ¿Cree que hay algo que no supo prever la OTAN y que podría haber evitado la situación actual?Hasta donde yo sé, la OTAN tenía una información bastante precisa. Lo que no tenía claro es dónde se iba a producir el punto culminante y si iba a suceder una escalada con invasión o si, por el contrario, una desescalada, porque se entró en el ámbito de las negociaciones reservadas entre países. Probablemente cuando se desclasifiquen documentos dentro de 50 años podamos saber que pasó. Lo que pretendía el presidente Putin era bastante evidente. Lo que pretendía Ucrania era también bastante evidente. Pero había determinados flecos que no se habían resuelto. ¿Cuáles?Por ejemplo, la implementación de los acuerdos de Minsk 1 y 2. No se produjeron los referendos en el Donbás y no hubo un estatus de autonomía. Esto no justifica la invasión, lo que significa es que se iban cargando de argumentos para en un momento determinado iniciar una operación como la que hizo. Que siempre será injustificada, porque es una agresión ilegal, ilegítima, cruel y criminal. Pero los estadistas siempre caminan por encima de los calificativos y tienen que mirar más allá de la colina. Teníamos que haber sabido cómo llegamos a esta situación. Esto no empezó el 24 de febrero. Ni siquiera empezó en el 2014. Esto empezó bastante antes. A principios de la década de los 90.

¿Por qué esa fecha?En el año 89 fue cuando se convenció al presidente Gorbachov de que retirara al Ejército de la Unión Soviética de la República de Alemania Oriental y que permitiera la unificación de Alemania. Se le ofreció a cambio un proceso de aproximación y de intercambio en el que iría mejorando la situación dentro de la Unión Soviética que ya se empezaba a conocer y que era caótica. Dijeron Kennan, Mearsheimer e incluso Baker, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, que sin escribirlo se comprometieron a que la OTAN no se ampliará hacia el este; y la realidad en el 2022 es la que conocemos. En el momento en el que Turquía supere sus reticencias y acabe aprobando el ingreso de Suecia y Finlandia, toda la península escandinava, más todo lo que antes existía, será territorio OTAN. Sin dar ni un gramo de razón a lo que ha hecho la Federación Rusa, si yo viviera en Rusia y mirara lo que ha ido pasando, no dejaría de estremecerme un poco.

¿Cree que si el conflicto se alarga en el tiempo esa influencia de Rusia en sectores como el energético podría provocar que los países occidentales cedieran?La diferencia entre las democracias y las autocracias es que en las democracias hay cambios programados de gobierno a través de las elecciones, donde los ciudadanos demuestran su confianza. Los representantes tienen como primera obligación satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. En conceptos más amplios también tienen el de preservar la paz en el mundo o garantizar el Derecho Internacional, pero el que percibe en su piel lo que está ocurriendo y no acaba de entenderlo es el ciudadano europeo. Creo que vamos a pasar este invierno medianamente bien, pero el proceso de inflación no se va a resolver. La crisis energética tampoco y aunque tengamos fuentes alternativas de energía nos van a costar más dinero, más infraestructuras y van a suponer una pérdida de competitividad. ¿Todos los países que están apoyando este conflicto están sufriendo lo mismo? No. Habrá que ver hasta donde somos capaces de sostenerlo, porque esto puede acabar pivotando. Un poco como ocurrió en Afganistán. Si Estados Unidos deja de apoyar a Ucrania por cualquier motivo... ¿qué va a hacer Europa?