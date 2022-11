'En boca de todos' muestra nuevas imágenes y declaraciones en exclusiva del caso de la mujer que envenenó a su exmarido con una croqueta

Hace solo una semana, los programas informativos se hacían eco del caso de una mujer que había decidido envenenar a su exmarido introduciendo benzodiacepinas en una croqueta. Este miércoles, En boca de todos ha mostrado, en exclusiva, nuevas imágenes y testimonios relativos al suceso.

Durante la emisión de las imágenes, Nacho Abad ha comentado que se podía apreciar cómo el hombre precisó de ayuda para regresar a su domicilio: "Son imágenes grabadas dos horas después de haberse comido la croqueta empapada en psicotrópicos".

En esas dos horas que transcurrieron en el camino del bar a la vivienda, se produjeron una serie de transferencias a nombre de la investigada que llegaron hasta los 27.000 euros. Tras recuperar la consciencia y comprobar el estado de su cuenta, la víctima declaró ante las autoridades.

"La croqueta me sabía mal, tenía un sabor raro. Desde luego, no sabía a croqueta de bacalao. Al poco tiempo de comerme la croqueta, no me encontraba bien, mientras hablaba con mi expareja estaba mareado. Teníamos confianza suficiente como para compartir las contraseñas de las cuentas bancarias", afirmó el hombre.

Además, Nacho Abad ha apuntado que en la declaración, el hombre asegura que fue su exmujer quien le indicó en qué mesa debía sentarse y que, además, le insistió en que se coma la croqueta. La periodista Mónica González, presente en el plató de Cuatro, ha destacado: "Creo que ha sido bastante hábil porque, presuntamente, le ha logrado intoxicar. Pese a que hay cámaras en el establecimiento que graban las circunstancias de la intoxicación, tampoco se ve exactamente cómo lo hace. Por lo tanto, podría servirle de coartada".

Por su parte, la abogada Bárbara Royo ha apuntado que "estamos hablando de un presunto delito de robo de 27.000 euros" y, a lo largo de la investigación, "habrá que ver si hay pruebas suficientes como para perseguirla y e investigarla por un presunto delito de tentativa de asesinato o si simplemente fue un envenenamiento como paso para robar".