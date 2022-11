Los 'tiktokers' implicados en la historia de acoso Inés Chumillas hablan: “Todo lo que ha dicho es verdad”

La pelea entre tiktokers españoles continúa y parece que hay dos bandos diferenciados con Lucía Bellido en el centro. La influencer, con más de 9 millones de seguidores, no ha querido entrar al trapo aún, pero personas de su círculo han comentado en público las acusaciones de Inés Chumillas.

La creadora de contenido de maquillaje publicó esta semana cuatro tiktoks donde aseguraba que Bellido, Jorge Cyrus, Susana Reyes y Raquel Conde la habían acosado, metiéndose con su físico y criticándola por subir de peso.

Ahora, Ceci ‘La Cuchillos’, ha hablado de la parte de la historia que le corresponde. “Yo soy el que sigue siendo su amigo de la historia”, ha explicado en otro tiktok. Al mismo tiempo, también es el mejor amigo de Lucía. Por lo que ha podido hablar desde ambas perspectivas.

@lacuchillos Mi punto de vista ❤️‍🩹 he intentado ser lo mejor amigo posible. ♬ sonido original - Ceci✨

"Todo lo que ha dicho Inés es verdad", ha comentado, pero ha querido señalar que ambas implicadas están pasando por graves enfermedades mentales. Lucía Bellido lleva bastante tiempo envuelta en una dura depresión y Ceci ha asegurado que estaba en momentos muy oscuros cuando hizo daño a Inés.

“Inés sufrió los ataques de Lucía cuando esta no se quería a ella ni a los demás”, ha revelado. Algo que no excusa el comportamiento cruel, pero que Ceci ha querido contar para poner en contexto el estado de Lucía.

“Todo se podría haber hablado en persona”, se ha lamentado, ya que Jorge Cyrus e Inés ya hicieron las paces en privado hace tiempo y Lucía “aún no está al 100% recuperada”.

Bellido ha agradecido sus palabras en los comentarios, pero no ha hecho ninguna referencia a Inés. "Gracias por no dejarme sola, y gracias por siempre ver mi luz. Nadie me apagará, te lo prometo", ha respondido: "No me conocen, tú si, y estoy tan agradecida a poder oír a mi mejor amigo hablar así de mí".

Inés, por su parte, no parece haber quedado satisfecha con esta explicación y ha seguido mostrando su enfado en redes, ya sin ocultar nombres. "La diferencia entre mi amiguita Lucía Bellido y yo", ha escrito junto con unas capturas en las que asegura que la depresión no es excusa para la actitud de los mensajes que muestra.

sinceramente, poniéndome hasta el puto ojete y con una depresión del copón, nunca he machacado a una amiga con un TCA llamándola gorda con comentarios como “tenemos ojos” o “tu físico ha empeorado” la diferencia entre mi amiguita Lucía Bellido y yo pic.twitter.com/4OmHGJZuvp — mamarracha (@ineschumillas) November 22, 2022

No obstante, queda por resolver el supuesto acoso telefónico que Susana y Raquel orquestaron por celos. Como era de esperar, la mayoría de la atención se ha ido hacia Lucía Bellido, por ser la más conocida de las implicadas. Por eso, parece que la pareja se ha librado de tener que dar declaraciones.

Como sea, no es la primera vez que están envueltas en polémica. Ellas dos fueron algunas de las peores paradas de la filtración de mensajes de un grupo de WhatsApp de influencers donde se quejaban de las cifras en Instagram de Charlie y su novia, tras el fallecimiento del enfermo.