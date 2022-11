Polémica entre 'tiktokers' españoles: Inés Chumilla acusa a famosos 'influencers' de acosarla y destrozarle la salud mental

Inés Chumilla, una tiktoker conocida por su contenido sobre maquillaje, está en boca de todos en las últimas horas después de publicar una historia de cuatro partes donde revela por qué ha vuelto a casa de sus padres en Albacete después de unos traumáticos meses en Madrid.

La creadora de contenido ha acusado, sin nombres, a sus supuestos amigos influencers de la capital de provocarla una dura depresión "que la ha destrozado vida" y por la que ha tenido que abandonar la capital.

Amenazando primero con un tuit, Chumilla quiso mostrar su enfado con todos aquellos que se metieron con ella en privado mientras publicaban vídeos alentando el body positive. "Estoy replanteándome sacar la lista negra de influencers superbuenas vibras que se dedicaron a amargarme la vida llamándome gorda", escribió.

ahora que estoy mil veces mejor mentalmente estoy replanteándome sacar la lista negra de “influencers” súper body positive & súper buenas vibras que se dedicaron a AMARGARME LA VIDA llamándome gorda sabiendo que estaba pasando por un TCA😊 — mamarracha (@ineschumillas) November 21, 2022

Por supuesto, las palabras despertaron el interes de miles de personas y, por eso, horas más tardes ha publicado cuatro tiktoks donde explica con pelos y señales todo lo que hicieron su supuesto grupo de amigos. Tanto ha revelado, que son muchos los que tienen claro quiénes son los implicados.

"Llevo teniendo ansiedad desde que tengo 14 años, pero en mi vida lo he pasado peor", ha comenzado explicando: "Estaba sola en Madrid y por culpa de la ansiedad engordé 20 kilos. Desarrollé un TCA porque solo me tranquilizaba si comía y luego me arrepentía".

Al mismo tiempo discutió con uno de sus amigos influencers en un viaje a Barcelona y estuvieron meses sin hablarse. Al preguntar a otra tiktoker en común sobre él, esta le aseguró: "No te preocupes por él, que va llamándote gorda".

Unas palabras que generaron un gran enfrentamiento, según ha mostrado en capturas de pantalla. Cuando Inés le mandó mensajes enfadada a este creador, que muchos suponen que es Jorge Cyrus, la otra amiga, supuestamente Lucía Bellido, retiró sus palabras y tergiversó la realidad.

"Ella para lavarse las manos dijo que me lo había inventado", ha recordado, adjuntando mensajes que aseguran le afectaron mucho a la salud mental. "Tu físico ha empeorado", se puede leer: "Estamos mirando por tu bien, porque tenemos ojos".

Por si esto fuera poco, paralelamente una pareja de novias, muchos han supuesto que se trata de Susana Reyes y Raquel Conde, se enfadaron con ella y supuestamente contrataron a alguien para que realizara llamadas en privado insultándola y llamándola gorda. Un acoso del que hicieron como si nada, pero luego confesaron a otras personas que eran ellas las estaban detrás.

"Carla Flila ha sido la única que me lo ha contado", ha revelado, el único nombre de tiktoker que ha señalado abiertamente. El resto son todo suposiciones. Sin embargo, ha explicado que son "grandes nombres" de la aplicación y que hablan mucho de la salud mental.