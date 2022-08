Jorge Cyrus elimina su cuenta de Instagram después de ser acusado de usar la muerte del 'tiktoker' Charlie para tener más visitas

Este pasado martes 23 de agosto la muerte de Charlie, el tiktoker con cáncer terminal que había estado contando su historia en redes sociales, afectó a sus cientos de seguidores. Junto con su novia y su mejor amigo, fueron muchas caras conocidas de YouTube o Instagram que también expresaron su tristeza por la tragedia.

Sin embargo, tras unas horas de condolencias, muchos empezaron a dudar de las verdaderas razones detrás del contenido dedicado al fallecido. Unas capturas de pantalla de WhatsApp, ahora borradas, confirmaron que muchos influencers, entre ellos Jorge Cyrus, se habían dado cuenta de que era un buen momento para conseguir nuevos seguidores subiendo cosas sobre el tema.

"Yo estoy flipando un poco. Siendo objetivo morirse no tiene ningún mérito. Ser la novia de alguien que ha fallecido, tampoco", ha comentado supuestamente alguien anónimo en un grupo de tiktokers. "En la vida no consiguieron los seguidores que tiene ahora tras la muerte", ha añadido, tras ver que tanto su novia Nerea como Charlie tenían un millón de nuevos seguidores.

Los seguidores que ahora tienen

tras su muerte. Nada mas ha cambiado. Es una pena que alguien muera tan joven.Lamentablemente todos los dias mueren millones

de personas y muchas son igual o más jóvenes que este chico.” — Kappah (@Kappah20) August 23, 2022

Unas palabras que en seguida daban la vuelta por todas las redes sociales y que, precisamente, la pareja de Charlie, condenaba citando un tuit de Cyrus, señalándole así como el posible autor de estos comentarios. Esto ha generado una oleada de críticas al instagrammer que, tras perder, millones de seguidores se ha cerrado la cuenta.

Captura de Nerea respondiendo al Tweet borrado de Jorge pic.twitter.com/VI2OWqMTmV — 𝕷𝖚🏳️‍🌈 (@LutxiSwan) August 23, 2022

Eso sí, primero publicó un comunicado en la tarde del martes en su cuenta de Twitter, para defenderse del ataque de Nerea. En él, confirma que la conversación sucedió, pero que él solo estaba en el grupo "como observador".

"Yo no he tenido ningún comentario desafortunado acerca de Charlie ni le he faltado al respecto", reiteró en la nota del móvil que publicó: "No puedo aportar las pruebas de forma pública, puesto que es una conversación en la que participaban otras personas que no me dejan publicarlo".

Unas palabras que solo ha servido para enfadar más a los internautas, que han criticado extensamente a la comunidad de TikTok España por su obsesión por los números que va más allá de la moralidad.

HILO de todos los motivos por los que cancelar a JORGE CYRUS @jorgecyruss — Teresa Toros (@teresa_toros) August 24, 2022

Todos estos influencers que estáis hablando sobre la muerte de mi amigo, como si alguien no se mereciera algo, ME DAIS ASCO. Y desde luego, que si seguís por ese camino responderé. — Diegxnister (@diegonister) August 23, 2022

La novia de Charlie ESTALLA CONTRA JORGE CYRUS y Jorge borra los tweets que había publicado lamentando la muerte de Charlie. pic.twitter.com/Yo5F3NcuIj — Teresa Toros (@teresa_toros) August 23, 2022

Finalmente, las cuentas de TikTok e Instagram de Cyrus han desaparecido después de una gran pérdida de seguidores e incluso un intento de hacerla privada en las últimas horas. Sin embargo, él no es el último que está recibiendo malos comentos.

eres un asco de ser humano y deberían quitarte el móvil durante tres meses. pic.twitter.com/OcDaE01BPA — ricky (@RickyEdit) August 23, 2022

Este es otro ejemplo de una de las posibles tiktokers que también formaría parte del grupo de WhatsApp. Según Cyrus, son otras personas las que deberían pedir perdón. Él mismo supuestamente habría enviado las capturas a los familiares de Charlie para que supieran la realidad. Parece que eso solo ha conseguido más enfado y dolor en todos aquellos que le conocían personalmente.