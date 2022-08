Muere Charlie, el 'tiktoker' de 20 años que luchaba contra un cáncer terminal

Los usuarios de las redes sociales recibieron este lunes una dura noticia. Charlie, el tiktoker que día tras día contaba su experiencia luchando contra el cáncer, ha fallecido tras un largo camino. El joven, de 20 años, se encontraba afrontando su cuarta recaída, donde la metástasis no le ha dado tregua.

Sus últimos meses no han sido fáciles, tal y como el propio tiktoker contó a sus más de 2,3 millones de seguidores: "Las estoy pasando muy canutas. He tenido un fecaloma, mucho dolor de tripa, unos dolores increíbles. No tenía ganas ni de coger el móvil".

A pesar de los fuertes dolores que le impedían comunicarse con sus fans, él no perdía las ganas de luchar por recuperarse. "Os debo una disculpa porque me apoyáis diariamente, pero a partir de ahora intentaré estar más activo. Vamos para adelante, que de esta se sale seguro. Un beso, gente. Os quiero", dijo demostrando su positivismo.

Su sentido del humor ha sido uno de sus mejores compañeros durante la enfermedad, y así lo ha demostrado en las redes sociales hasta el último momento, también para comunicar su fallecimiento. "Adiós, hijos de puta. Nos vemos en la otra vida", dice el post en el que anuncia la triste noticia.

Además de estar arropado por sus seguidores, Charlie siempre estuvo acompañado de su novia, la también influencer Lanenah, quien se ha despedido de él públicamente con un emotivo texto que ha provocado las lágrimas de las redes.

"Gracias por enseñarme lo que es el amor, ojalá otros tengan la suerte de tener una quinta parte de lo que nosotros tuvimos. Gracias por no juzgarme nunca, por quedarte y confiar en mi. Gracias por no cerrarte y dejarme formar parte de tu camino", le ha escrito la joven a Charlie.

Numerosos rostros conocidos y usuarios de las redes sociales han querido dar su último adiós al querido y admirado Charlie. "Corazón encogido, descansa en paz", escribió el DJ Luc Loren en su publicación, mientras que en Twitter se pueden leer muchos mensajes de lamentación: "Charlie, estés donde estés brillas. Te vamos a extrañar mucho rey".