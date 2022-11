La familia de Zayra Gutiérrez aún sigue asimilando su embarazo, más de dos semanas después de que anunciara que está esperando un bebé con Miki Mejías. Aunque sus padres, Guti y Arantxa de Benito, están rebosantes de felicidad ante la llegada de un nieto, los casi 22 años de su hija hicieron que se sorprendieran con la noticia.

Así lo ha recalcado su madre una entrevista con ¡Hola!, donde ha revelado que el pequeño, que será un niño, está previsto que llegue en abril. "El primer impacto fue un shock. No me lo esperaba para nada. Fue una sorpresa", ha recordado.

Aunque el embarazo se lo tomó "siempre bien", ha reconocido que "la noticia es sorprendente y es algo que hay que procesar". "Una vez asimilado y aceptado todo, es una bendición de Dios. Es una vida, así que bienvenida sea", ha añadido.

Además, ha opinado sobre el sexo del bebé y ha reconocido, entre risas, que prefiere niño: "Siempre son más fáciles". "Mi hija está feliz. Desde muy pequeña, siempre dijo que quería ser madre joven", ha declarado a la revista. "Siempre le han gustado mucho los bebés. Pero el instinto maternal lo verá cuando tenga al bebé en sus brazos".

"Para ser madre, nunca te preparas. Es un poco innato. Tiene el ejemplo muy cercano, porque lo ha vivido en casa hace poco", ha opinado, en referencia a Romeo, el hijo que tuvieron en 2021 su padre, Guti, y Romina Belluscio. "Tiene muchas formas de prepararse, pero creo que es algo que nace del corazón y se siente".

"No me he visualizado [como abuela], pero si serlo implica lo que hacían mis abuelas por nosotros o mi madre con sus nietos, lo estoy deseando", ha sostenido Arantxa de Benito. "Ojalá pueda ser lo que fueron mis abuelas para mí, un ejemplo de tantas cosas importantes en mi vida".