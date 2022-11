Zayra Gutiérrez se pronuncia ante las críticas recibidas tras anunciar su embarazo: "Nosotros sabemos toda la verdad"

Zayra Gutiérrez ha roto su silencio. Y es que, minutos después de publicar en su Instagram la noticia de que está embarazada, recibió un aluvión de críticas en el apartado de comentarios.

Es por ello que la hija de Guti y Arantxa de Benito desactivó la opción de responder a la publicación. Tanto su madre como Romina Belluscio, mujer de su padre, han apoyado y defendido a la joven en su decisión de tener al bebé.

Pero la influencer ha querido dar también su opinión al respecto tanto de su embarazado como de los comentarios negativos y lo ha hecho a través de sus historias de Instagram.

Zayra Gutiérrez responde a las críticas de su embarazo. ZAYRAGUTIERREZ_ / INSTAGRAM

"Lo que hay que escuchar, madre mía. Menos mal que no tienen ni idea de nada y solo inventan", comienza el texto al que acompaña con una foto de ella y su pareja, Miki Mejías, donde salen dándose un beso.

La joven recalca que se queda con que ellos y sus más allegados "saben toda la verdad". "Que sigan hablando e inventando", concluye en el escrito.

Es un mensaje rotundo que deja ver la tranquilidad de Zayra Gutiérrez ante la situación, pues deja bien claro que no le interesan ni la opinión ni las críticas de la gente acerca de su maternidad.

Asimismo, la joven compadeció ante los medios para dejar claros los rumores que corrían acerca de que su padre les había echado de casa. "Mentira, si es que no dicen ni una verdad, pero no voy a entrar en eso", dijo a Europa Press, asegurando también que, tanto Arantxa como Guti están muy contentos con la noticia: "Mi madre me ha comprado una bolsa enorme de ropa, así que imagínate"