El mensaje de Isa Pantoja a Zayra Gutiérrez tras anunciar su embarazo con 22 años

El embarazo de Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito, a sus 22 años, ha sido uno de los temas tratados este viernes en El programa de Ana Rosa, que ha analizado las declaraciones de la joven, y donde una de sus colaboradoras, Isa Pantoja, también ha podido compartir su experiencia, ya que también fue madre muy joven, con 18 años.

"Yo me quedé embarazada a los 17, lo tuve con 18", ha comenzado explicando la hija de Isabel Pantoja, cuyo hijo, Albertito, tiene ya ocho años. "Imagínate, todo fue un estado de shock", ha asegurado.

"Yo no tenía una relación consolidada como Zayra, y con 18 años", ha añadido Isa Pantoja, quien también ha querido enviar un mensaje: "Por mucho que tú te creas que estás con el amor de tu vida, tú no lo sabes, y la responsabilidad de tener un niño tan joven implica muchas cosas, sobre todo porque la edad te pide otras cosas que no es ser mamá", ha señalado.

Respecto a la reacción de los padres ante un embarazo de este tipo, Isa Pantoja ha opinado que "cualquier padre desearía que tuvieran hijos más tarde. Para una madre o un padre, que tu hija se quede embarazada tan joven, y que vayan a ser padres... querrías que fuese más tarde", ha insistido.

Arancha de Benito, madre de Zayra Gutiérrez, ha valorado este viernes a los micrófonos de Europa Press el embarazo de su hija como "una noticia sorprendente".

La presentadora ha añadido que desea "que el bebé nazca sano, que tenga un embarazo feliz y que sean muy felices", ha concluido.