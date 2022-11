Ucrania calcula cuatro meses de apagones y ya teme el invierno con el suministro en mínimos por los "daños colosales" en las centrales

El invierno se sentía de cerca en Ucrania pero ahora ya es una realidad: frío extremo, primeras nevadas y un país que se va quedando a oscuras en plena invasión rusa. Así, Kiev ya hace sus propios cálculos y prevé apagones más o menos generalizados hasta marzo. Cuatro meses en los que el país tendrá que hacer lo que lleva haciendo desde el pasado febrero: resistir. De hecho, ya trabaja en la posible evacuación, que parece incluso inmediata, de zonas como Jersón. La región, recuperada por las fuerzas ucranianas y anexionada ilegalmente por Moscú, es una de las más castigadas por el conflicto.

"Me dirijo a los ciudadanos de Jersón, en particular a los vulnerables: mujeres con hijos, ancianos, enfermos y personas con movilidad reducida. Dada la difícil situación de seguridad en la ciudad y los problemas de infraestructura, pueden marcharse durante el invierno a regiones más seguras del país", explicó en este sentido la viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk. Precisamente Jersón ha sido el objetivo en los últimos ataques, en los que además se contabilizaron víctimas mortales.

Y es que la red eléctrica ucraniana ya tiene "daños colosales" por culpa de los ataques rusos, tal como ha confirmado el viceministro de Energía para la Integración Europea, Yaroslav Demchenkov. "Después de este ataque, prácticamente no nos quedan centrales térmicas e hidroeléctricas en buen estado en Ucrania. Además casi no quedan subestaciones sin daños", aseguró. De hecho, desde el Gobierno de Zelenski se han hecho llamamientos al ahorro: "Actualmente, el sistema de energía no puede generar tanta electricidad como a los consumidores les gustaría consumir".

Las tropas de Zelenski siguen moviéndose pese a que las dificultades son cada vez mayores. Romper la barrera natural que supone el Dniéper y reactivar la contraofensiva en el sur de Ucrania: ese es el objetivo del ejército ucraniano antes de que arrecie el invierno y para ello está lanzando ya escaramuzas en varios puntos del río. La ofensiva más importante tiene lugar en la desembocadura del Dniéper, concretamente en la península de Kinburn, un enclave estratégico para Kiev en su intento de establecer una cabeza de puente en la orilla oriental del río.

"Las fuerzas rusas están siendo traídas allí desde el territorio ocupado. Así que pueden darse el lujo de reponer las reservas incluso después de que inflijamos daño", ha reconocido Natalia Humeniuk, portavoz del Comando Operativo Sur de Ucrania, según The Kyiv Independent. Hace ya una semana que el ejército ucraniano difundió un vídeo en el que tropas ucranianas cruzaban en lanchas rápidas la desembocadura del Dniéper y pisaban territorio ocupado por Rusia en el extremo de la península de Kinburn.

El sistema de energía no puede generar tanta electricidad como a los consumidores les gustaría consumir

Por otro lado, Rusia acusó este martes a Ucrania de lanzar misiles contra la central nuclear de Zaporiyia, que sigue siendo uno de los puntos críticos en las hostilidades. El portavoz de Defensa, Igor Konashenkov, ha incidido una vez más en que desde Kiev se están realizando "provocaciones" encaminadas a "crear una amenaza de desastre", aunque a nivel de radiación el Kremlin esgrimió que "la situación sigue siendo normal". Esto se produce solo unas horas después de que el OIEA sostuviera que ahora mismo no hay riesgo de accidente.

"Es muy importante que todos analicen con serenidad lo que está sucediendo y sean conscientes de que las Fuerzas Armadas ucranianas están bombardeando una planta de energía nuclear, cometiendo acciones que están cargadas de una amenaza para la seguridad nuclear, ambiental y de otro tipo durante ya mucho tiempo", denunció no obstante el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, antes de apuntar que para el Ejecutivo de Putin la preocupación es "extrema" en torno a la central.

Mientras, Occidente mantiene la ayuda económica para Ucrania. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes un nuevo paquete valorado en 4.500 millones de dólares. Estos nuevos fondos, apuntó Washington, comenzarán a llegar a Ucrania durante las "próximas semanas" para "reforzar la estabilidad económica y apoyar los servicios gubernamentales básicos", incluyendo los sueldos de funcionarios públicos, como médicos y profesores. Además, desde la Casa Blanca comunicaron que siguen buscando formas de aprobar nuevas sanciones para "debilitar la maquinaria de guerra de Putin".

Esa misma línea ha seguido la Comisión Europea, que dio luz verde a 2.500 millones más de ayuda macrofinanciera para Kiev. Esta cantidad s incluye dentro del paquete de 9.000 millones anunciado el pasado mes de mayo. Hasta ahora, Bruselas había concretado fondos por valor de 3.000 millones, aparte de 1.200 millones en préstamos de emergencia nada más estallar la guerra. Según sus cálculos, antes de 2023 habrá liberado 7.200 millones para atender las necesidades en Ucrania, 6.000 de ellos como parte del paquete comprometido.

Quedarían por tramitar otros 3.000 millones de dicho plan. Bruselas trabaja para definir ese desembolso en un momento en el que se ha enfrentado a críticas por la demora en el envío de los fondos y cuando el Ejecutivo europeo mira al año que viene con la idea de lograr un mecanismo de financiación que garantice una ayuda constante y sostenible a Kiev.

Solo Ucrania determinará cuándo y cómo negociar con el agresor. No habrá acuerdos sobre Ucrania sin Ucrania

Con todo, Ucrania no se deja influencia por las posibles presiones que lleguen desde sus aliados para que se siente a negociar con Putin. El ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba, ha repetido que tan solo Kiev determinará "cuándo y cómo" entablar conversaciones con Moscú. "Recientemente ha habido mucha especulación en los medios sobre las negociaciones con Rusia. Solo Ucrania determinará cuándo y cómo negociar con el agresor. No habrá acuerdos sobre Ucrania sin Ucrania", sentenció.