Taylor Swift, enfadada con Ticketmaster por la gestión de las entradas de su gira

Es una gira llamada a marcar una era y de ahí su nombre. Se trata, con toda probabilidad, de uno de los mayores tours musicales que el mundo ha conocido y cuyas cifras, de momento, ya son de por sí apabullantes, sobre todo si tenemos en cuenta que eran unos números más o menos esperables teniendo en cuenta cómo ha sido la vida y obra de Taylor Swift en los últimos años. De ahí que, si algo no funciona como estaba previsto, la artista esté bien molesta.

Y lo está, como ella misma ha querido explicar, por sus fans, que a la cantante y compositora de 32 años -cumple a mediados de diciembre- le gusta cuidar y tener contentos. No sorprende, por tanto, que haya utilizado una plataforma como Instagram, donde es seguida por más de 232 millones de personas, para mostrar su descontento con Ticketmaster por cómo han llevado su gira norteamericana.

La compañía, que ya en algunos otros casos ha tenido polémicas similares, le ha dado bastantes problemas a los usuarios que querían sus entradas para The Eras Tour y Taylor Swift ha explotado. "No quiero ponerle excusas para nadie: nosotros les preguntamos varias veces si iban a ser capaces de controlar todo ese flujo de demanda y nos aseguraron que podían", ha comenzado.

"Es realmente sorprendente que 2,4 millones de personas ya hayan conseguido sus entradas, pero de verdad que me cabrea que muchos de ellos hayan tenido que pasar por varios problemas hasta hacerse con ellas", ha añadido la cantante, que había recibido multitud de quejas en redes por el caos que fue la preventa, con la web colapsada.

"No hace falta recordar que soy extremadamente protectora con mis fans. Es muy difícil para mí confiar en una entidad externa para estas relaciones de lealtad, y me parece insoportable ver cómo suceden estos errores y no poder hacer nada", ha finalizado Swift.

Pero entonces le ha tocado el turno a la compañía, cuya propietaria es Live Nation Entertainment. A pesar de batir su récord de entradas vendidas en un día, la empresa ha tenido que salir pidiendo disculpas, asegurando que había sido culpa de las cuentas falsas... y de la propia Taylor Swift por ser "demasiado famosa".

"La idea era que el portal estuviera abierto para 1,5 millones de fans verificados, pero recibimos 14 millones de visitas", ha dicho Greg Maffei, presidente de Live Nation Entertainment, a Rolling Stone, así como que se están revendiendo un 90% menos de entrada en los mercados secundarios a lo que suele ocurrir con Ticketmaster, una gran queja contra la compañía.

De hecho, esto ha hecho recordar a través de la prensa norteamericana que el Departamento de Justicia de EEUU está investigando a la compañía por posible violación de las leyes antimonopolio, pues lleva en el punto de mira, como puntualiza The New York Times, desde 2010, año de su fusión con Ticketmaster.