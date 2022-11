Un presente olvidado

El Gobierno de Pedro Sánchez se caracteriza por mentir, por engañar, pero también por dividir. Su continuidad en el sillón depende del enfrentamiento entre españoles y eso es lo que buscan con la ley de supuesta Memoria Democrática. Una ley que solo busca dividir y reescribir la Historia de España, enmendando a la totalidad la Transición española.

Y es que los españoles de todos lados, de toda ideología, de toda condición fueron capaces en 1978 de darse un abrazo y avanzar para que las nuevas generaciones hoy pudiéramos vivir en paz, en libertad y democracia. Ahora, todo ese esfuerzo y sacrificio ha resultado en vano por culpa del peor Gobierno de la democracia.

. Porque mientras más frentes le aparecen a este Gobierno, más azuzan el pasado

Y mientras los españoles ven su pasado cambiado de manera sectaria, observan incrédulos su presente arruinado. Es incomprensible que habiendo tantos dramas y tantos problemas por solucionar, tengamos al presidente del Gobierno despistado. Es indecente que familias, por ejemplo, en Fuenlabrada no lleguen a fin de mes o no puedan pagar la factura de la luz y tengamos al peor Gobierno imponiendo su visión y su criterio de una historia común de España. Porque mientras más frentes le aparecen a este Gobierno, más azuzan el pasado. Porque la mal llamada Ley de Memoria Democrática solo viene a romper ese abrazo que nos dimos, solo viene a arrebatarnos lo que tantos españoles cedieron, solo quiere destruir y obligar a no olvidar. Afortunadamente, Alberto Núñez Feijóo entiende lo prioritario que es el ahora, la dura situación que tantos están viviendo. Por supuesto, sin nunca olvidar lo que ha ocurrido en nuestro país, pero sin querer forzar a tener una memoria, una verdad.

No podemos vivir en el constante odio, en el enfrentamiento al que nos quieren llevar los socialistas cada vez que gobiernan para así tapar su nefasta gestión o tapar, por ejemplo, que fruto de su incompetencia estén saliendo violadores a las calles con reducciones de condena. Porque claro que el pasado cuenta, pero el presente es prioritario y el futuro, por desgracia, nos lo están arrebatando.