Yolanda Díaz ignora a Iglesias, dice que "no viene a hacer ruido" y es interrumpida por un miembro de Frente Obrero

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha continuado ignorando, un día más, a Pablo Iglesias. El exlíder de Podemos tachó de "miserables" y "cobardes" a los compañeros de su espacio político que "se ponen de perfil "cuando, a su juicio, "machacan" a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a raíz de las rebajas de penas por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Díaz evitó dar su apoyo explícito a Montero y pidió "prudencia" en este asunto, y este viernes, tras el comentario de Iglesias en Twitter, volvía a eludir pronunciarse sobre los ataques lanzados desde la formación morada contra los jueces. Este sábado, en un acto de la plataforma Sumar convocado en Valencia, la ministra volvió a esquivar la polémica con Iglesias y solo al final de su intervención respondió a una pregunta formulada por una de las personas que participaban en el acto.

"A usted la están poniendo de perfil contra Podemos en todos los medios", ha expuesto la interviniente en dicho acto, al tiempo que ha considerado que esto se trata de "una excusa" para contribuir a "hacer caer a Podemos" en un país "donde ha caído el bipartidismo del estilo de Cánovas y Sagasta".

Ante esta cuestión, Yolanda Díaz ha mantenido clara su postura: "Tengo opinión propia sobre una ley fundamental y, como todo en el Derecho, es interpretable, creo que tenemos dejar actual al Supremo", ha enfatizado la ministra de Trabajo al respecto, evitando mencionar de esta forma a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Previamente, durante su intervención, Díaz ha insistido en que Sumar es un proyecto político que "no va de ganar a la derecha", sino que de "cambiar la vida de la gente, de cambiar el país". Para la vicepresidenta segunda del Gobierno, este movimiento es ya "imparable", por lo que ha pedido "no distraerse ni hacer ruido" porque, quien lo hace, "no sirve para el fin de cambiar nuestras vidas". "Vamos a la política para cambiar la vida de la gente, no vamos a la política para hacer ruido ni para jalear", ha proclamado.

Como muestra de ello, Díaz ha mencionado la reforma laboral: "Nos hemos dejado la piel. Sabíamos muy bien lo que hacíamos, y hoy podemos decir que tenemos un país mejor", ha dicho.

Justo en este momento ha sido interrumpida por un simpatizante del Frente Obrero, cuyo comportamiento el público ha reprobado con gritos de "fuera, fuera, vete a casa, no molestes", mientras personal de la organización le ha acompañado al exterior del recinto.

"Tranquilidad. Cada vez que vengo a Valencia tengo a alguien del Frente Obrero", ha expresado la ministra antes de continuar con su alocución.