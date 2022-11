Una mujer es incinerada antes de tiempo y su hijo duda: "¿Cómo sé que esta es mi madre?"

Una mujer de 76 años fue el pasado viernes incinerada antes de tiempo en Vitoria, Álava. La cremación tuvo lugar a las 00:15 horas, cuando la familia había acordado con el tanatorio que sería a las 12:30 del mismo día. Ahora, Óscar Crespo, uno de los dos hijos, estima que alguna institución debería intervenir de oficio para evitar que un caso así se vuelva a producir.

"¿Quién me asegura que esta es mi madre?", se pregunta el descendiente de la difunta. Habían contratado una cremación con una despedida previa corta a la que iban a acudir una veintena de familiares. "Mi madre era muy sencilla, no quería un velatorio. Después de morir mi padre nos dijo que no quería vernos todo un día llorando", ha relatado Óscar Crespo.

Sin embargo, en la madrugada del jueves al viernes Óscar recibió una llamada del tanatorio Albia de Vitoria en la que le comunicaban que estaban incinerando a su madre, que había fallecido el miércoles anterior por una obstrucción intestinal derivada de un cáncer de ovarios.

"Me quedé en shock. Colgué y le dije a mi hermano: Me acaban de llamar porque están incinerando a la 'ama'", recuerda con dolor. Poco después le volvieron a llamar para ofrecerle una despedida gratuita al día siguiente, pero ante esta situación Óscar decidió acudir a Vitoria para afrontar el asunto.

Los responsables le recibieron con una actitud "para nada empática" y su única intención era que aceptara el ofrecimiento para cerrar el tema. Él les pidió por escrito lo ocurrido y consiguió un documento en el que el tanatorio reconoce el "garrafal error".

Una indemnización para "cuando pasan estas cosas"

Lo que más le inquieta desde entonces es que duda de que realmente hayan incinerado a su madre. Por eso, una abogada lleva ya su caso y, una vez que este domingo celebren una ceremonia religiosa de despedida en el pequeño concejo alavés de Egino, él y su hermano decidirán con ella cómo actuar.

El tanatorio les ha ofrecido no abonar los gastos de la incineración, pero Óscar incluso se plantea si el Ayuntamiento de Vitoria o el Gobierno Vasco deberían actuar de oficio como se hace cuando hay un accidente laboral.

Un responsable del grupo Albia en Madrid ya ha comunicado a la abogada de la familia que tienen prevista una indemnización de entre 3.500 y 4.000 euros para "cuando pasan estas cosas". Pero la letrada, que contempla pedir una indemnización para cada hijo, no da crédito: "¿Cómo que estas cosas...? ¿Acaso son habituales?" Y hasta se pregunta si no fue un error y lo hicieron de noche para ahorrar en su factura eléctrica.