Los hogares de la Tarjeta Familias: "Tuve que buscar ayuda para sacar a mi hijo adelante"

"Estábamos viviendo una situación muy difícil, éramos muchas bocas que alimentar y tuvimos que buscar ayuda", relata Julia (nombre ficticio) una de las beneficiarias de la Tarjeta Familias. Julia es una mujer de 44 años residente del distrito de Villaverde, por problemas familiares y a falta de una educación básica se vio sin empleo durante muchos años. "De niña apenas tuve formación, no sé leer ni escribir muy bien. Me he pasado la vida limpiando y esto me ha dificultado encontrar un empleo estable", relata. La situación comenzó a ser insostenible cuando su hijo (también desempleado), nuera y nieta comenzaron a vivir en su casa.

Las mujeres suponen el 82% de los usuarios de la Tarjeta Familias, una tarjeta bancaria que permite hacer compras de primera necesidad otorgada por el Ayuntamiento de Madrid. Uno de los perfiles que se repite con más frecuencia es el de mujeres en torno a 42 años, titulares de hogares de 3 o más integrantes y con algún menor a cargo. Desde que se lanzó la Tarjeta Familias, se han entregado alrededor de 19.000, que han beneficiado a unas 57.000 personas. Durante 2020, de septiembre a diciembre, se entregaron 1.000 tarjetas. En 2021 fueron 9.000 y este año se prevé que superen esa cifra, ya que hasta la fecha llevan concedidas 9.000 tarjetas.

De pronto Julia se veía con seis personas que alimentar en un hogar donde apenas llegaban ingresos y se vio en la necesidad de buscar ayuda para poder salir adelante. "Me sentía perdida, no avanzaban los trámites del ingreso mínimo vital y no veía una solución. Necesitaba ayudar a mis hijos y sobre todo a mi nieta", relata Julia. Hablando de su situación con amigos, vecinos y conocidos escuchó por vez primera lo que era una Tarjeta Familias y comenzó a pedir información en los servicios sociales de su distrito para poder solicitarla.

Obtuvo todos los documentos que requerían para la solicitud y tiempo después recibió la noticia de que le habían concedido la tarjeta, "presenté el padrón, DNI y el libro de familia. Después me hicieron una entrevista para darme la tarjeta y explicarme cómo funcionaba y qué podría comprar con ella", explica Julia. A los 8 meses de solicitarla adquirió la tarjeta y en una entrevista le explicaron los usos que tenía, que productos podía adquirir y de cuánto tiempo disponía, en su caso un mes. "Lo pasamos muy mal, apenas nos llegaba para pagar las facturas y comer. Cuando llegó la tarjeta fue un respiro y empezamos a ver la luz", explica.

La concesión de la Tarjeta Familias está únicamente sujeta a cumplir con los límites de renta, que coinciden con los importes de la Renta Mínima de Inserción (que determina la Comunidad de Madrid). Cualquier familia en situación de necesidad puede acudir al centro de servicios sociales de su distrito para recibir apoyo. Allí, la trabajadora social que se le asigne valorará su situación para determinar si es necesario tramitar la Tarjeta Familias para la cobertura de las necesidades básicas o si requiere otro tipo de ayuda económica.

"En nuestro caso solo nos dieron un mes de uso y la tarjeta tenía un valor de 1.200 euros al ser seis personas en casa. Me explicaron que solo podía comprar productos de marca blanca, nada de bollería industrial o zumos y menos mariscos o cosas del estilo", relata Julia. Actualmente tras solicitar la tarjeta dos veces ha conseguido el ingreso mínimo vital y ya no necesita la Tarjeta Familias para hacer su vida con normalidad. Se siente agradecida, aunque los tiempos administrativos hicieron que en muchas ocasiones sintiera que esa ayuda no iba a llegar y que "el agua le llegaba al cuello".

Buscamos todo tipo de empleos, pero aun así no era suficiente para comer y vivir.

Catherine tiene 36 años, reside en Usera y trabajaba en una escuela de aviación del aeropuerto de Madrid. Al comenzar la pandemia no le renovaron el contrato y su pareja también se quedó sin empleo, "nos quedamos los dos sin trabajo y me acababa de enterar de que estaba embarazada. Fue un shock, nos pilló todo de golpe y no sabíamos qué hacer", relata.

Un familiar que conocía el funcionamiento de los servicios sociales de primera mano le ayudó a solicitar un cheque del Ayuntamiento que le ayudaba a cubrir los gastos de la casa y productos de higiene básicos mientras presentaba los documentos al registro para solicitar la Tarjeta Familias. "Nos buscamos la vida para encontrar trabajo y poder sacar a nuestro hijo adelante pero no era suficiente sin una ayuda. Una prima que conocía bien como funcionaba me ayudó en el proceso, y la trabajadora social fue maravillosa me ayudó en todo lo que pudo", relata Catherine. Dos meses después de solicitarla recibió la tarjeta y le concedieron tres meses para utilizarla.

"La tarjeta viene con una app donde puedes pedir la factura del supermercado, tomaba una foto a los tickets y los llevaba a la trabajadora social", explica. Presentaba todos los tickets de las compras que realizaba para que le pudieran hacer un seguimiento de sus gastos y comprobar que estaba todo correcto. Después firmaba un documento con los datos que la trabajadora social reportaba para confirmar la veracidad de los mismos. "Hemos vuelto a pedir la tarjeta. Mi pareja tiene un sueldo básico de 750 euros porque tiene trabajos por horas en el aeropuerto. Nos da un poco de miedo el tiempo que puede tardar la tarjeta en llegar si no encontramos algo estable antes", relata Catherine.

Catherine tiene claro que quiere hacer con su futuro, está emprendiendo un pequeño negocio de regalos y desayunos sorpresa personalizables. Mientras su negocio comienza a dar sus primeras ganancias, los trabajos temporales de su pareja y la ayuda de la Tarjeta Familias sus vidas parecen tomar un nuevo rumbo más estable económicamente para ellos.

¿Cómo se accede a la Tarjeta Familias?

Los criterios para la concesión de la Tarjeta Familia requieren una acreditación de la situación de necesidad. Esta necesidad (que es el objeto de la ayuda) debe ser valorado por los trabajadores sociales de un Centro de Servicios sociales e integrada en un proceso de intervención social. La utilización de la tarjeta estará limitada al saldo disponible en el momento de su utilización y restringida a la adquisición de bienes de primera necesidad de alimentación, aseo e higiene en establecimientos de alimentación de la Comunidad de Madrid.

Los ingresos de la unidad familiar deberán ser inferiores a la cuantía de la Renta Mínima de Inserción (R.M.I.) de la Comunidad de Madrid incrementada en un 40%, siendo el límite para 2022 la cuantía de la ayuda a percibir estará determinada por la renta mensual per cápita familiar (RMPC). Los ingresos se dividirán por el número de miembros de la unidad familiar, computando cada uno de ellos como "1", con la excepción de aquellos que sean menores de edad, en cuyo caso, cada uno computará como "1,5".