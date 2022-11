Leire Malkorra, la arquitecta que descubrió la 'mano de Irulegi': "Es errónea la creencia de que el pueblo vascón no estaba alfabetizado"

"Al quitar un poco de tierra, salió un pequeño trozo de bronce. En ese momento, paré de excavar". Ese fue el instante en el que Leire Malkorra descubrió uno de los mayores tesoros de la cultura vasca: la 'mano de Iruklegi'.

Esta arquitecta vasca forma parte del equipo de Mattin Aiestaran, que está realizando su tesis doctoral en el yacimiento del poblado vascón de la Edad del Hierro situado al pie de castillo de Irulegui. Lo que no se imaginaba Malkorra es que se encontraría con este tesoro escondido.

El descubrimiento de una mano de bronce en el poblado navarro de Irulegi ha sido toda una revolución tanto en el mundo de la arqueología como en el de la lingüística. Se trata del primer documento más antiguo y extenso escrito en lengua vascónica que se conoce hasta la fecha.

La 'mano de Irulegi', que pertenece al primer tercio del siglo I a.C., se descifró una de sus cinco palabras: 'sorioneku' (de buena fortuna). Junto a otros hallazgos, confirma el uso de la escritura por parte de los antiguos pobladores de esta zona.

Ahora Malkorra cuenta a 20minutos cómo fue el hallazgo.

¿Cómo se trabaja con un objeto tan delicado?Este tipo de piezas nunca las cogemos para arrancarlas de la tierra. Siempre hay que ir quitando poco a poco tierra y que se suelte sola. Así ya no la tocas. La levantamos y vimos que tenía un agujerito en la palma. La guardamos en una bolsa de plástico que se suele agujerear para que no tenga humedad en el interior y la metimos en una caja para evitar que se deteriorara en el transporte.

¿En qué momento encontráis la inscripción?Llevamos la pieza al depósito del Gobierno de Navarra en la misma campaña. Allí, el equipo de restauración empezó a trabajar con todas estas piezas a principios de este año. No es hasta finales de enero cuando la restauradora, Carmen, empieza a limpiar la pieza y se descubre que está escrita y tiene unos signos. Entonces, es cuando empieza el trabajo de investigación: se llama al equipo de lingüistas para saber qué es lo que pone.

¿Conocíais realmente el valor de la pieza?Por su tamaño, su delicadeza y el bronce, se te queda en el recuerdo y sabes que es especial. Pero no nos esperábamos todo lo que vendría después.

¿Qué supone para el mundo de la arqueología y de la lingüística? Lo primero que se demuestra es que esa creencia que había de que los que habitaba estas tierras, el poblado vascón, no estaba alfabetizado es errónea. Lo que se puede ver es que sí lo hacían como otros poblados de aquella época, antes de llegada de los romanos. Además, al saber que la primera palabra puede ser o es el antecesor de una de las que utilizamos hoy en día, también yo creo que abre muchas puertas. Aquí no acaba nada. Es más, yo creo que empieza todo con esta pieza y con la hipótesis que se ha dicho. Ahora se inicia el gran estudio de todo esto.

En redes sociales, hay quienes cuestionan el significado de la inscripción hallada en la mano. ¿Qué opinas sobre esta polémica?

No he leído casi nada porque estos días están siendo de locura. Tengo todo guardado para luego leérmelo todo, pero creo que es normal. Cuando sale una pieza así y se desecha una hipótesis o se hace un estudio, es normal que haya de todo: los que apoyan y los que no. Cada uno ahora que haga sus teorías.