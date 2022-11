Joaquín Sánchez confiesa cuál es su mayor miedo en televisión: "Tengo muchas dudas"

Joaquín Sánchez ha vuelto a vivir una gran noche en televisión al entrevistar en El novato a una mítica presentadora como es Mercedes Milá. La periodista se ha abierto en canal con el futbolista y ha hablado de algunos momentos de su carrera, lo que ha terminado haciendo que el del Betis haga también alguna confesión.

Mercedes Milá explicó las razones de su final en Gran Hermano, el programa en el que principalmente se ganó el cariño de todos los espectadores. "Me abrasé en el año 15. Ya no tenía curiosidad y sentía que se había convertido en una costumbre. Empecé a sentir síntomas de la depresión, llegaba a trabajar después de estar todo el día llorando hacía la gala como si no pasara nada y me iba a casa y seguía metida en la mierda", ha comenzado diciendo.

"Al año siguiente, en el 16, dije 'me voy'. Me fui a curarme. Durante dos años pensé que podía sola, pero un día mi hermano Lorenzo me dijo 'te veo fatal, necesitas un psiquiatra'. Y es lo mejor que he hecho", ha sentenciado.

La sinceridad de Milá ha provocado que Joaquín le confiese sus mayores miedos en lo que se refiere a la televisión: "En algún momento yo también necesitaré un psiquiatra, seguro. La tele absorbe mucho y a ese nivel que tú tenías más. Tengo muchas dudas por todo, me voy a la cama y pienso en la audiencia. Me preocupa que guste este programa, que entretenga... Soy un novato en esto".

A partir de esa reflexión, la presentadora le ha contado uno de sus momentos más duros. "Estuve 4 años sin trabajo y si no es por mi marido que me alimentaba y daba una casa hubiese acabado con mis padres. Yo tengo clavado que da igual el éxito que tengas, pueden pegarte una patada en cualquier momento", ha explicado.

"Tengo ganas de aprender, de disfrutar", ha asegurado Joaquín, antes de que Mercedes le dedicara unas bonitas palabras: "Tienes poco que aprender. Eres muy valiente porque hacer esto sin tener ni idea, aunque tengas un buen equipo es difícil. Para nada estás mal de la cabeza, estás muy bien de la cabeza, tienes unas cuantas neuronas...".

Además, se lo ha comparado con su verdadera profesión. "Solo tienes que focalizar, igual que en un partido de fútbol, hacia dónde quieres ir y pensar 'quiero que esto tenga la audiencia suficiente para seguir, lo suficiente para que mi equipo y yo tengamos trabajo'. Eso es lo que hacía yo. No seas ambicioso", le ha aconsejado.