Mercedes Milá desvela el nombre de la entrevistada que se le ha resistido siempre

Antena 3 emitió este miércoles 16 de noviembre una nueva entrega de Joaquín, el novato. En este caso, al andaluz le tocó hacer sus pinitos como entrevistador, y para ello contó con la ayuda de la laureada Mercedes Milá.

Durante el programa, Joaquín Sáncheó le pregunta a Mercedes Milá si había alguna entrevista que no haya podido conseguir a lo largo de su carrera profesional. La presentadora, sin dudarlo un segundo, contestó: "Isabel Preysler. Me ha dado siempre calabazas".

Además, según explicó la presentadora, no conocía el motivo detrás de ese rechazo. "He entrevistado a sus maridos, he hablado con ella mil veces por teléfono... pero nunca quiere aparecer", aseveró.

En el formato, Milá también tuvo tiempo de poner a prueba a Joaquín como comunicador, y le puso para ello un vídeo en el que estaban hablando de fútbol en el plató cuando se escuchó un comentario racista sobre el color de piel de alguien para saber cómo actuaría.

El deportista lo tuvo bastante claro y respondió: "Yo como futbolista no puedo permitir eso, y más cuando se toca el tema del racismo o la homofobia", aseveró. Tras esto, y en la misma línea, Mercedes Milá le enseñó al novato cómo actúo ella en esa situación.

Y no fue precisamente suave: la presentadora echó a todos los ultrasur del plató del formato: "Este programa tiene unas reglas, el que no la cumple, se marcha", dijo, contundente.