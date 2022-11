Marta López y Kiko Matamoros se están preparando para vivir uno de los momentos más importantes de su vida en pareja. Han retrasado sus planes de casarse para mudarse juntos una temporada a Dubái.

La noticia pilló a la prensa por sorpresa. Cuando le preguntaron a la modelo por los preparativos del enlace con su prometido, esta respondió: "Aún nada, sí que me voy el mes que viene a vivir fuera una temporada. Sí, me voy de España, huyo, emigro…".

La pareja del colaborador de Sálvame comentó entre risas que estarán viviendo en Dubái durante un mes completo debido a su trabajo como modelo: "Voy con varias agencias y voy ahí a probar ese mercado y Kiko se viene conmigo". Por este motivo, Kiko Matamoros se alejará de los platós a los que tanto está acostumbrado, aunque, según su prometida "lo lleva maravillosamente bien".

La granadina está muy emocionada con este nuevo proyecto vital y no puede evitar querer compartirlo con el hombre al que más quiere: "La verdad es que es maravilloso que me acompañe. Al final, el mundo de la moda lo malo que tiene es lo solitario que es. Muchas veces las modelos cuando viajamos y hacemos un stay, que es lo de estar un periodo de tiempo en una ciudad de otro país, eso yo no lo hago porque tengo pareja y en este caso se ha dado la oportunidad de que Dubái si es una ciudad que le encaja a él".