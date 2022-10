Kiko Matamoros desvela los primeros detalles de su boda con Marta López Álamo

Kiko Matamoros reapareció este martes en Sálvame después del anuncio de su boda con Marta López Álamo, su pareja desde el año 2019. Tras dar la noticia en Instagram, no dudó en aportar más detalles en el plató.

Este será el tercer matrimonio del tertuliano, que en 1984 se dio el 'sí quiero' por primera vez con Marián Flores, la madre de sus hijos Lucía, Diego, Laura e Irene. Después, en 2016, pasó por el altar con Makoke, madre de su hija Anita, pero la relación terminó dos años después. Ambas ceremonias se celebraron por lo civil, pero la siguiente será por la Iglesia.

Así lo confirmó el colaborador televisivo en el espacio de Telecinco, aclarando, además, quiénes serán los invitados: personas de su entorno cercano a las que tiene "cosas que agradecer".

"Voy a invitar a mis amigos, a mi familia, a la familia y amigos de Marta. Y luego a toda la gente que me ha hecho la vida un poquito mejor y le tengo cosas que agradecer. Ya sea la gente que me ha contratado o que me ha cuidado en un momento dado", apuntó.

En cuanto a sus hijos, reconoció que pensaba invitar a todos. Incluso a la pequeña, Anita, con la que no se habla desde hace meses: "Hoy la llamaría y le diría 'tenemos una bonita oportunidad de arreglar esto'. Lo único que quiero que sepa mi hija es que la quiero".

Hace unos días aseguró que se iba a casar "plenamente enamorado". "Soy consciente de lo que quiero y lo que hago y plenamente consciente de cómo voy a gestionar mi vida y la suya", dijo.

"Las alusiones a mi edad, a la diferencia con mi pareja y los chistes fáciles en referencia a eso son cosas que sobran y me causan rechazo y dolor. Pido respeto ante la diferencia de años con mi pareja", zanjó, pues él tiene 63 años y la modelo 25.

La pareja se conoció hace tres años en un club de ocio nocturno y, desde entonces, siempre se ha mostrado de lo más enamorado. De hecho, hace tiempo que el tertuliano manifiesta su deseo de casarse con la influencer.