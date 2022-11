Pablo Motos comenzó la semana de El Hormiguero con la mesa del plató del programa de Antena 3 hasta arriba de invitados con la visita de Joaquín Sabina, Leiva y el director de cine Fernando León de Aranoa.

Los tres presentaron la película documental Sintiéndolo mucho, que se estrena en cines el próximo 17 de noviembre, y cuenta el seguimiento que ha hecho el realizador a Sabina a lo largo de los últimos quince años.

Leiva es el encargado de poner la música a la banda sonora del documental y ha compuesto junto a Sabina uno de los temas de la película.

Joaquín Sabina, Leiva y Fernando León de Aranoa, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Le dije a Fernando que me sacara como quisiera, hasta cagando", afirmó Sabina. Motos destacó que sí se le ve duchándose, y el cantante le contestó: "Es que este documental es obsceno".

"En los conciertos he enseñado mucho el culo, pero nunca había mostrado el alama porque creo que es una ordinariez", explicó el jienense sobre el documental.

El presentador, bromeando, le dijo: "¿Dirías que bebes más que comes o al revés?". Sabina le contestó que "bebo más que como, pero por prescripción facultativa".

"El médico me dijo que tenía beber dos litros diarios, pero me dijo que no hacía falta que fueran de agua, también podían ser de tequila o de whisky", aseguró entre risas.

También recordó su caída en el Wizink Center: "Me enteré al día siguiente después de dos operaciones. Yo quería seguir el concierto, pero una enfermera me dijo que me había roto la clavícula. No me enteré de nada".

En esa gira actuaba junto a Joan Manuel Serrat: "No podéis ser tan distintos...", le dijo Motos. Sabina le contestó que "las casas de apuestas estaban 100 a 0 a que no durábamos ni una semana, y hemos hecho tres giras...".

"Voy a empezar a cuidarme", admitió el artista. "Dejé la cocaína hace más de 20 años, pero cuando me preguntan que qué siento ahora, contesto que nostalgia", añadió Sabina.