Ana Rosa Quintana, sobre las declaraciones de Corinna: "¿Se encuentra con la mujer legítima del hombre casado y va a ofrecerle un té?"

Como cada lunes, el nuevo episodio del pódcast de Corinna ocupa parte de las secciones del corazón de los matinales. En esta ocasión, Ana Rosa Quintana ha destacado: "Es un culebrón de entregas palaciegas. Creo que ya no sabemos qué es ficción y qué es realidad".

En el tercer capítulo de la historia narrada por Larsen, define a Juan Carlos I como un hombre completamente enamorado de ella que, incluso, la llevó a la Zarzuela. Además, Corinna relata cómo fue el encuentro con la reina Sofía: "Había oído sobre lo hostil que podía ser la reina Sofía y lo obsesionada que parecía estar con esta relación".

"Tenía bastante miedo de poner un pie en el Palacio Real. De repente, la reina Sofía irrumpió en la habitación con cara de furia, me señaló y me dijo 'sé quién eres'. El rey parecía completamente desconcertado. Lo que provocó fue que sintiera aún más pena por ellos", señala Larsen que, además, apunta que Juan Carlos I afirmó que quería casarse con ella: "La relación se había convertido en algo muy serio, pero él todavía estaba casado".

Fue cuando el padre de Corinna Larsen estuvo enfermo cuando la relación entre la empresaria y el emérito se enfrió y la mujer comenzó a sospechar que Juan Carlos I había encontrado a otra mujer: "Fue entonces cuando me di cuenta de su increíble talento. Yo le llamaría 'ganador de un Oscar'".

Desde el plató del matinal, Ana Rosa Quintana ha recalcado: "Me llama la atención que diga que no sabía que estaba con un hombre casado. ¿Qué piensa, que se encuentra con la mujer legítima del hombre casado, que conviven en la misma casa, y va a ofrecerle un té? Es que de verdad...".

Por su parte, Marisa Martín Blázquez ha apuntado que el discurso de Corinna es "contradictorio": "No tiene ningún sentido". Beatriz Cortázar ha agregado: "Ella se está defendiendo a su manera, está haciendo su campaña de imagen y su desprestigio al rey. Pero meter a la reina Sofía cuando todo el mundo sabe el papelón que se ha tenido que comer, sacar esa escena, inventada o real, te lo puedes ahorrar. A la reina Sofía sácala de esta historia, no estaba. Tú habla de Juan Carlos, de los secretos de Estado que conocías o que no. Me parece que esto es un golpe muy bajo".