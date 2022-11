Jonnie Irwin, presentador de 'A Place in the Sun', anuncia que tiene un cáncer terminal: "No se cuánto tiempo me queda"

El presentador Jonnie Irwin, conocido por conducir el programa A place un the Sun, ha contado a sus seguidores una triste noticia. A sus 48 años, tiene un cáncer terminal por el que los médicos le han dado tan solo unos meses de vida.

"No sé cuánto tiempo me queda", ha dicho el británico, que sufre un cáncer de pulmón que se ha extendido al cerebro. En este duro momento cuenta con el apoyo de su mujer, Jessica, de 40 años, y sus hijos, Rex, de tres años, y los gemelos de dos, Rafa y Cormac.

En una entrevista para Hello!, el presentador ha contado en exclusiva cómo se está enfrentando a esta dura noticia: "Trato de mantenerme positivo y mi actitud es que estoy viviendo con cáncer, no muriendo de él. Establezco pequeños marcadores, cosas para las que quiero estar. Me acostumbré a decir: 'no planifiques con anticipación porque podría no estar lo suficientemente bien'".

"Pero ahora quiero hacer planes. Quiero crear recuerdos y capturar estos momentos con mi familia porque la realidad es que mis hijos van a crecer sin conocer a su padre y eso me rompe el corazón", ha confesado.

Le diagnosticaron el cáncer en 2020. Empezó a ver borroso mientras conducía y en una revisión en Italia, donde estaba grabando para Channel 4, le diagnosticaron la terrible enfermedad.

Desde entonces, Irwin ha mantenido en secreto la enfermedad, pero ahora ha decidido que es el momento de contarlo para "inspirar a las personas que viven con perspectivas que limitan su vida a aprovechar al máximo cada día, para ayudarlos a que vean la vida en positivo, aunque te estés muriendo".

Su compañera de trabajo Jasmine Harman le ha dedicado un bonito gesto: "Las palabras no pueden arreglar mucho, pero qué hermosas palabras de apoyo has tenido aquí Jonnie. Sé que ya lo sabes, pero estoy aquí para ti, mi querido amigo, y Jess y los chicos. Así que, tan valiente. Enviando mucho amor. Habla pronto".