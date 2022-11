Selena Gomez asegura estar abierta al amor verdadero porque todavía tiene "esperanza"

Selena Gomez ha dado a entender que quien no arriesga en el amor, no gana. Y aunque es cierto que ha vivido varias historias que le han acabado partiendo el corazón, especialmente la de Justin Bieber, aunque también ha tenido otros novios como The Weeknd, ella sigue creyendo que hay alguien ahí afuera que puede hacer de ella una mujer inmensamente feliz y que existe, cien por cien, el amor verdadero.

La intérprete y cantante de 30 años ha intervenido este fin de semana en On Purpose, el podcast del coach y escritor superventas Jay Shetty, y en él ha desgranado su opinión sobre los asuntos del corazón. "Creo que entregarme completamente a algo es la mejor manera de amar", ha comenzado diciendo sobre lo que para ella es la pasión.

La protagonista de Solo asesinatos en el edificio ha admitido que "jamás" ha querido que "el tremendo dolor" que ha soportado por sus relaciones fallidas la colocase en "una especie de posición de estar en guardia". "Una coraza, si se quiere decir así. Yo nunca he edjado que eso sucediera porque todavía creo [en el amor verdadero] y aún mantengo esperanzas", ha confesado.

Por ello mismo, Selena no pretende dejar que esos desegaños la desanimen a la hora de buscar una pareja. "Por supuesto que hay días en los que me siento muy lejos de encontrarlo. Pero prefiero vivir con el corazón roto a no sentir nada", ha declarado la artista, que en su reciente documental llega a decir que siempre pensó que se casaría "a los 25 años".

Asimismo, en My mind & me, como se llama la película, confiesa las dificultades que tendrá para ser madre de forma natural en un futuro, dado que sus problemas de salud mental han tenido efectos negativos en su fertilidad, explicando de primeras que su diagnosticado trastorno bipolar le ha hecho "entender que dar a luz" a sus propios hijos "sería una misión difícil".

Y es que, como ella misma le explicó a la revista People, "están disminuyendo" sus posibilidades de tener a sus propios hijos por la medicación que está tomando. Esta, según los expertos, esta contraindicada en el embarazo porque puede causar desde defectos neurológicos o de corazón en el feto a un retraso en su desarrollo. Amén de que, por prescripción, no se debe dejar de tomar en casos graves como los de Selena Gomez.