María Isabel desvela qué pasó con la fortuna que ganó como niña prodigio y por qué se ha retirado de los escenarios

María Isabel, la que fuera ganadora de Eurovisión Junior 2004, anunció el pasado agosto que espera su primera hija junto a su pareja Jesús Marchena. Ambos esperaron hasta la semana 13 de gestación para dar una de "las mejores noticias" a sus seguidores.

Este sábado, la artista acudió al Deluxe, donde habló de su estado de buena esperanza y los posibles nombres para su bebé, que será una niña. "A él (por su pareja) le gusta Jimena y, a mí, María, Lucía... Pero hasta que no le vea la cara...", aseguró la cantante.

María Isabel, que saltó a la fama con menos de 10 años, fue algo así como una niña prodigio gracias en parte a su archiconocido Antes muerta que sencilla, algo de lo que también habló. "Ganar Eurovisión Junior fue un boom muy grande", admitió, aunque no sabría si presentarse al de adulto. "No. No me gusta decir nunca, pero no me lo planteo a día de hoy".

María Isabel, que actualmente tiene 27 años, se ha retirado de la música para centrarse en ella misma, debido a la ansiedad que padece. Ahora quiere "disfrutar de ser mamá" y no se plantea su vida sobre los escenarios, aunque no descarta volver.

Además, hablaron del dineral que ganó con solo 9 años, y plantearon si sus padres lo guardaron para que ella lo gestionara una vez fuera mayor de edad. "El dinero me sigue durando, dijo", reconoció la artista. "Gracias a mis padres, hoy tengo la vida que tengo", admitió. A lo que Lydia Lozano remató: "O sea, que te forraste".