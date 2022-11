Pedro Piqueras se moja sobre las surrealistas transiciones de 'Sálvame' con los informativos: "No son lo más apropiado"

La falta de un recurso televisivo como una cortinilla o un microespacio publicitario ha convertido en virales algunas de las transiciones de Sálvame a Informativos Telecinco, especialmente por la cara del periodista Pedro Piqueras mientras esperaba el paso de sus compañeros. El presentador se ha referido ahora a esos momentos surrealistas y ha reconocido que a veces no es la forma más "apropiada" de dar paso a un informativo.

En una entrevista en el programa Buenismo bien de la Cadena Ser, Piqueras se ha sincerado que no es muy dado a conceder entrevistas: "Yo no doy entrevistas jamás. Me cuesta mucho, sobre todo cuando entran por la vía privada, huyo de todo esto... Pero aquí estoy", ha dicho.

A pesar de llevar 34 años en televisión, Piqueras ha reconocido que cada día se enfrenta "con ilusión" a la hora de presentar el informativo. "A mí me gusta mi trabajo, creo que es un exceso tantos años haciendo lo mismo, pero me ha gustado mi trabajo y me sigue gustando", ha insistido.

El periodista también ha hablado de la forma en la que trata de plasmar la actualidad: "Presumo de ser equidistante. Hay mucha presión porque todo el mundo quiere salir guapo en televisión. A cualquiera que le hagas una crítica se cabrea por sistema. Lógicamente, hay presión política, pero la cuestión está en librarte de todo eso. Yo cuento lo que hay y, si molesta, molesta, pero no hay ningún ánimo en mí de fastidiar a los del PP, a los del PSOE y a los que sea. Yo defiendo que nosotros no cojeamos y he tenido la suerte inmensa de que cuando he tenido presión en un sitio tenía una puerta abierta para irme a otro sitio", ha expresado.

Asimismo, las llamativas transiciones de Sálvame a Informativos Telecinco ha ocupado otra parte de la entrevista a Piqueras. En este sentido, el presentador se ha mojado al opinar sobre el tema y cómo trata de llevarlo lo mejor posible.

"Eso es un problema. Yo lo que hago con Sálvame es que procuro no escuchar lo que están diciendo, porque pasan cosas curiosas y algunas veces hay festivales extraordinarios y cuando detrás de eso tienes que salir contando que hay 500 muertos por covid en España es muy fuerte", ha reconocido el periodista.

"Tenemos una convivencia", ha continuado explicando Piqueras. "Yo lo que hago es no oír para no verme influenciado, porque podría salir riéndome y yo soy de risa floja".

Eso sí, el presentador ha reconocido que "otras veces hay cosas que se dicen que no son lo más apropiado para dar paso a un informativo. Pero yo miro para otro lado y me dirijo al público", ha zanjado.