Pedro Piqueras desvela haber sido profesor de la reina Letizia en su periodo de estudiante: "Era muy dispuesta y muy inteligente"

La reina Letizia nunca ha negado su pasado como periodista. Si bien la monarca no deja de protagonizar noticias, reportajes y debates televisivos, hubo una época en la que era ella quien se encontraba detrás de las cámaras. Precisamente de aquella época como periodista, y como alumna de periodismo, es de lo que ha hablado recientemente Pedro Piqueras.

El presentador de Informativos Telecinco es el invitado más reciente al programa de Cadena Ser, Buenismo Bien. En la entrevista que concedió junto con Manuel Burque, Henar Álvarez y Quique Peinado habló del pasado de la reina consorte con un muy buen recuerdo.

"Con Letizia Ortiz no me llevo porque no la veo", confesaba el presentador de noticias, "cuando ella empezaba, yo le di clase una vez en un curso de periodismo. Recuerdo que era una chica que siempre estaba dispuesta a salir la primera para lo que fuera. Era muy dispuesta, muy guapa y muy inteligente. De Letizia, de aquel momento tengo la mejor impresión. Ahora no tengo, es reina y procuro no hablar de ello".

Quien fuera profesor por aquel entonces, no ha dudado en hablar a corazón abierto de su experiencia como docente. Piqueras jamás hubiera imaginado que una de sus alumnas pudiera haber llegado a ser reina.

Sin embargo, su etapa en la universidad no fue la única en la que coincidieron. Años después ambos coincidieron en un restaurante. En aquel momento la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía trabajaban en CNN+: "La vi un día en un restaurante. Estaba sola esperando a los amigos. Había llegado la primera, para que veáis cómo es, eh. No es la chica que llega la última, ella estaba ahí la primera. Me dio tiempo a decirle 'oye Letizia, qué bien lo estás haciendo'".

Por último, el presentador redondeó su confesión asegurando que, de no haber llegado al trono, hubiera sido una excelente periodista. Toda su familia se había dedicado anteriormente al periodismo y ella lo lleva "en la sangre".

"Cuando estuvo en TVE la verdad es que era una magnífica profesional. Si ella hubiera seguido siendo periodista era insustituible. Esa es la verdad. Como reina lo tiene más fácil porque es ella sola. No hay competencia por ahí", finalizó con humor Pedro Piqueras.