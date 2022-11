Ana María Aldón gana el primer programa de 'Mediaset Night Fever' y le lanza una pulla a José Ortega Cano: "No solo sé cocinar"

Telecinco emitió este viernes 11 de noviembre la primera entrega del concurso Mediaset Night Fever, que estuvo repleta de actuaciones sorprendentes y mucho humor. Una de las primeras participantes en ofrecer su show fue Ana María Aldón, que cantó y bailó junto a Melody.

"No sé si me verá en mi debut. Si está despierto supongo que sí. Lo mismo no le merece la pena verme porque unas cantan bien y otras cocinamos mejor. Se va a enterar ahora de que participo en el programa. No solamente sé cocinar, sé hacer otras cosas y lo voy a demostrar", ironizó Ana María Aldón sobre su exmarido, José Ortega Cano, con un dardo envenenado.

La exconcursante de Supervivientes se mostró mucho más atrevida, segura de sí misma y segura de lo que acostumbra. "José Ortega Cano llegó a decir que su semen es de fuerza, pero Ana María Aldón llega dispuesta a demostrar que ella sí que es de fuerza", dijo Jorge Javier Vázquez durante la presentación.

La pareja interpretó una versión modernizada de Sobe Son de las Miami Sound Machine. Falete, Antonio Castelo y Soraya valoraron muy positivamente el talento de Ana María Aldón: "Has estado a la altura de Melody", opinó Falete.

"No es consciente de lo que ha hecho hasta que se vea mañana", dijo, por su parte, Soraya. "No te quites este traje, así no te tocará Ortega", bromeó Castelo. Más tarde, se convirtió en la mejor artista de la noche y decidió donar los 3.000 euros del premio a una asociación que pone el foco en las niñas que son llevadas a la India para ser prostituidas.