Las operaciones siempre conllevan un riesgo y, por ello, ponerse en manos de un buen profesional es un requisito indispensable. Esto pensaban Pilar y Nadia, dos mujeres que se sometieron a dos operaciones estéticas diferentes que han terminado afectado gravemente a su salud.

Ambas mujeres han visitado el plató de Espejo Público para contar qué les ha sucedido a raíz de las operaciones estéticas a las que decidieron someterse para, así, concienciar al resto de pacientes de la importancia de valorar los riesgos antes de entrar en quirófano.

De esta manera, Pilar ha destacado que se sometió a una operación de glúteos en Colombia: "Me dijeron que utilizarían vitaminas, pero no fue así. Usaron silicona". La mujer ha relatado que, dos años después de la operación, acudió a su médico debido a unas molestias en la parte baja de la espalda. Allí, le dijeron que se observaban algunas protuberancias y, tras hacerse una resonancia, los sanitarios pudieron ver que había líquido en varias zonas de la columna.

Pilar ha agregado que, actualmente, padece una enfermedad llamada alogenosis iatrogénica, provocada por el desprendimiento de la silicona: "El día a día es un sinvivir. Tengo biopolímeros que pueden ir subiendo por la columna. Es una patología para toda la vida porque el producto se ha adherido al músculo. Me van a intentar quitar entre el 70% y el 80% del líquido".

La mujer ha apuntado que esta enfermedad ocasionada por los implantes en sus glúteos le han provocado alteraciones en la conducta y el sueño y dolores de cabeza muy fuertes y continuos: "A mí familia intento no mostrarles el sufrimiento que llevo, pero ellos notan cómo, día a día, te vas consumiendo". Además, ha agregado que no ha denunciado al cirujano que la operó, puesto que, para ello, tendría que desplazarse de nuevo a Colombia y no quiere regresar allí: "Conozco a muchas mujeres afectadas. En Colombia siguen inyectando con silicona porque no está penado".

En cuanto a Nadia, se sometió a una operación de aumento de pecho cuyos implantes le acabaron provocando un cáncer. Cinco años después de operarse, acudió a su médico alegando fuertes dolores en el pecho izquierdo y, además, aseguró que se había palpado un bulto. Sin embargo, los sanitarios que la examinaron le dijeron que "no era nada".

"El bulto fue creciendo y llegó a perforar la piel. Incluso, me salía silicona del pecho", ha destacado Nadia que ha agregado que fue pasados cuatro meses de la primera consulta médica cuando los médicos decidieron que debía entrar en quirófano: "No me operaron porque no sabían lo que tenía".

"La prótesis que me pusieron tenía una especie de pelito y ha sido eso lo que me ha producido el linfoma. Si me las hubieran puesto lisas no me habría pasado esto", ha destacado Nadia. Además, el matinal ha contactado con el cirujano plástico Norman Blanco, quien ha asegurado que podría operar a Pilar para paliar su problema: "No le puedo dar un presupuesto por teléfono. Tiene que venir a consulta y valorar el caso. Yo le hago en el glúteo una reconstrucción para dejarle el cuerpo armonizado".