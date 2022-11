Cristina Cifuentes y el Maestro Joao es el tándem que nadie esperaría que funcionaría tan bien, sin embargo, así ha sido. La expresidenta de la Comunidad de Madrid acudió a El elegido, el pódcast que el futurólogo tiene en Los 40, y han tenido tiempo para explorar los aspectos más místicos de la vida de la expolítica.

El exconcursante de Supervivientes, que habló con ella de temas como el karma o los extraterrestres, tenía mucho interés en hablar con la exmilitante del PP sobre un accidente de moto que tuvo hace 8 años en el Paseo de la Castellana, algo que le cambió la vida.

"Estuve en coma dos semanas y un mes en la UCI debatiéndome entre la vida y la muerte. Y luego estuve mucho tiempo con rehabilitación, con secuelas", explicó Cifuentes. "Fue un coma inducido, porque yo me estaba muriendo".

"La lesión más leve eran 18 fracturas de costilla, una vértebra aplastada, la clavícula partida", enumeró. "Yo recuerdo esa experiencia perfectamente, yo vi personas, vi perfectamente al médico que me estaba tratando".

"Más que la experiencia del coma, que fue una experiencia muy dura, lo pasé fatal en el hospital, estar en una UCI durante tanto tiempo es estar en el infierno", aseguró. "Lo que a mí me ha marcado no es estar cerca de la muerte, que también, pero hay un paso más: prepararte para morir, llegar a un punto en el que ya no quieres seguir luchando".

"Esto ocurre fuera del coma. Me despierto muy mal, con dolores terribles que ni la morfina me aliviaba", declaró la actual colaboradora de Ya es mediodía. "Era un dolor constante y permanente, pero mucho peor es el miedo. No puedes hablar con una traqueotomía, no sabes cómo vas a quedar, oyes cosas, pero a ti te tratan como si no estuvieras delante. Es un miedo terrorífico el que pasas".

"A mí me ha cambiado completamente. Me han pasado cosas muy gordas en mi vida, pero lo que me ha marcado fue mi accidente", declaró. Sin embargo, el periodo del coma fue también curioso, y el Maestro Joao quiso que contara qué fue lo que soñó en esas dos semanas en coma inducido.

"En el sueño tengo un accidente, vuelvo a mi lugar de trabajo, que era la delegación del Gobierno, reúno a todo mi equipo en una sala y les explico que he tenido un accidente y que voy a tener que estar fuera una temporada y reparto las tareas", explicó. "A partir de ahí, mi sueño transcurre en un hospital, pero los que me atendían eran japoneses y era muy angustioso, porque quería saber dónde estaba".

"Todo fue una especie de lucha por saber dónde estaba, saber qué me pasaba, salir de allí, y en esa etapa vi personas conocidas, familiares. Ahí el sueño se mezcla con la realidad", añadió.