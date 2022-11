Cristina Pedroche, derrotada ante el mensaje de una seguidora: "A veces se me quitan las ganas de leer los mensajes"

La presentadora y colaboradora Cristina Pedroche es muy activa en redes sociales, donde tiene 2,9 millones de seguidores sólo en Instagram, por ejemplo. A pesar de su apretada agenda, trata de estar en contacto con sus seguidores, aunque a veces sea a su pesar.

Y es que la presentadora subió unas fotos en las que posaba feliz con un conjunto de vaquero y body de pedrería con transparencias. La mayoría de los comentarios eran positivos, alabando el atuendo y cómo le quedaba.

Pero en los mensajes privados encontró uno bastante desagradable. "No soy de las que hago comentarios, pero esta foto me provoca aberración. Personas como tú hacen que los hombres nos traten como deseo sexual", le decía una mujer.

La usuaria fue más allá: "Nos manifestamos contra la no violación, pero ante estas actitudes no nos respetan y no me extraña. Como tú hay muchas, pero al ser un personaje público no incites a las mujeres a ser así", le decía a la presentadora.

Pedroche subió el comentario a sus redes, muy dolida, aunque preservó el nombre de quien le había enviado el mensaje. "Os juro que a veces se me quitan las ganas de leer los mensajes privados", decía la presentadora, que aseguraba que "todavía queda mucho por hacer".

Y es que a Cristina Pedroche la parece "bastante triste" que una persona "sea capaz de decirme (a mí o a cualquier mujer) todo esto", pues culpabiliza a las mujeres y a su forma de vestir de las agresiones sexuales, algo obviamente falso.