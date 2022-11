Carmen Lomana abandona 'Y ahora Sonsoles' tras sentirse "ninguneada": "He decidido no volver, la directora no me quiere"

Carmen Lomana es una de las colaboradoras del recién estrenado Y ahora Sonsoles, el nuevo formato de Sonsoles Ónega en las tardes de Antena 3. Sin embargo, parece que, desde el miércoles, ya no es una tertuliana más, pues ha decidido dejar de acudir tras ser "ninguneada".

"Para dar el paseillo no vengo", fue la queja que la empresaria hizo en directo el pasado miércoles. "A mí me gustaría venir desde el principio, hablar, porque creo que tengo el suficiente criterio".

La presentadora le dio la razón, pues ese día había tenido poco tiempo para intervenir. Por su parte, Miguel Lago empezó a hacer humor y decidió cederle su sitio al lado de la periodista. "Es cosa personal de Sonsoles", bromeó el cómico. "No, ya sé de quién", respondió la socialite.

"Me gusta mucho comunicar, la televisión, y me gusta poder hablar de cosas interesantes, pero no darme un paseillo para decir 'ay, qué vestido más mono'", argumentó Carmen Lomana después mientras caminaba por el plató junto a Sonsoles Ónega. "Yo me quedo feliz en mi casa, aunque soy feliz aquí, pero siempre y cuando tenga algo interesante que decir".

Pero, tras lo sucedido el miércoles en el programa, este jueves la tertuliana decidió publicarlos en sus redes sociales y volver a quejarse del trato recibido: "He decidido no volver".

"Creo que os lo debo a mis seguidores para que no haya confusión. Entré al final y como si no existiese", opinó. "Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan ahí también, pero la directora Patricia Lennon no me quiere, prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme. Gracias Sonsoles, tú te mereces lo mejor".