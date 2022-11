Bruselas rebaja la previsión de crecimiento para España al 1% en 2023, la mitad de lo que espera el Gobierno

La Comisión Europea se ha unido al consenso de los principales analistas nacionales e internacionales y ha rebajado fuertemente su expectativa de crecimiento para la economía española en 2023. Bruselas espera que el PIB español avance un 1%, la mitad de lo que ha previsto el Gobierno para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 (un 2,1%). El augurio de la Comisión va en la línea de lo que han ido deslizando en los últimos meses los grandes analistas institucionales como la OCDE (1,5%), la Airef (1,5%), el Banco de España (1,4%) y el FMI (1,2%), que prevén crecimientos en el entorno del 1% para 2023.

En todo caso, se espera que la economía española resista mejor que la mayoría de los países de su entorno. En concreto, la Comisión prevé que el PIB nacional rebote un 4,5% este año (frente a un 3,2% de media en la eurozona). El crecimiento previsto para 2023 también superaría el promedio de los países del euro (0,3%). Algo que se repetiría también en 2024, año en el que se espera que el PIB vuelva a tomar fuerza y avance un 2% (1,5% en la eurozona). En todo caso, conviene recordar que España es el país de la UE que está todavía más lejos de recuperar su nivel de PIB anterior a la pandemia.

Inflación 8,5% y 4,8% y volvería a situarse en el entorno del objetivo del BCE en 2024 (2,3%). El IPC español se situaría en la media de la UE este año y claramente por debajo el próximo (6,1%). Muy por debajo de Alemania (7,5%), Italia (6,6%) y algo por encima de Francia (4,4%).

Así aparece en las previsiones económicas de otoño que la Comisión ha hecho públicas este viernes y en las que el escenario central para Bruselas es ya el de una recesión técnica que arrancaría en el cuarto trimestre. La elevada incertidumbre, la crisis energética, la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, la debilidad del entorno exterior y las subidas de tipos de interés "inclinarán a la UE, la eurozona y la mayoría de los Estados miembros hacia una recesión en el último trimestre del año".

"Tras una fuerte primera mitad de año, la economía europea entra en una fase mucho más compleja", reza el informe bruselense.

As inflation keeps cutting into households' disposable incomes, the contraction of economic activity is set to continue in the first quarter of 2023. Growth is expected to return to Europe in spring, as inflation gradually relaxes its grip on the economy. "Creemos que el pico está cerca". Prevén que los déficits sigan por encima del 3% hasta 2024.

Paolo Gentiloni"

