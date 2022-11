Compromís advierte a Puig ante su rebaja tributaria a empresas que apoyan PP y Cs

La enmienda que presentará en solitario el PSPV-PSOE al proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2023 para bonificar al 99% el impuesto de sucesiones a todas las empresas familiares (y no solo a las que facturan menos de 10 millones al año como en la actualidad) no ha sentado bien a sus socios en el Consell. Este jueves ha sido Compromís quien ha hecho más explícito el rechazo desde la tribuna de Les Corts con una advertencia directa al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha defendido la iniciativa: "El Botànic hay que cuidarlo y cultivarlo", ha dicho la síndica Papi Robles durante la sesión de control. Quienes sí apoyarán la iniciativa son el PP y Ciudadanos, que han garantizado al president su apoyo y le han pedido que "no tenga miedo".

De hecho, según Robles, sería un "gran error" tratar de aprobar esta medida con el apoyo de la oposición, ya que ni su grupo ni Unides Podem están dispuestos a ello, por lo que se trataría de una iniciativa al margen del pacto de gobierno. "El Botànic hay que cuidarlo y cultivarlo", ha avisado a Puig, a quien ha pedido que reflexione, "cambie el rumbo" y evite esta medida que, a su juicio, se enmarca en "esos mantras del PP" a favor de bajar impuestos. Compromís ha mostrado así públicamente su "preocupación" por la posibilidad de que el PSPV trate de extender la bonificación "unilateralmente pactando con estas personas", en alusión a la bancada del PP. "En Compromís lo tenemos muy claro si tenemos que elegir entre pactar con la derecha o fortalecer el Botànic", ha recalcado, y se ha preguntado si "es preferible bajar impuestos a los ricos o seguir el camino" iniciado en 2015.

Sin hacer mención directa a la propuesta, la síndica de UP, Pilar Lima, comenzó su intervención diciendo: "Señor president, estoy preocupada. Me acabo de acordar de la última encuesta del CIS, que dice que más del 80% de los españoles están de acuerdo y muy de acuerdo con que los que más tienen, aporten más. Estoy preocupada y quería comunicárselo".

En su réplica a Compromís, el jefe del Consell defendió que con la "propuesta abierta" de ampliación de la bonificación se persigue apoyar a las empresas familiares que han conseguido aumentar su tamaño y que tengan "más arraigo" en la Comunitat Valenciana, además de equiparar el impuesto de sucesiones en este caso a la legislación estatal.

Puig hizo hincapié en que no es incompatible el apoyo a las empresas familiares con la redistribución de la riqueza, algo que afirmó que es "irrenunciable" para el Botànic, y en que la sucesión no debe ser un "factor de riesgo" que haga perder competitividad a este tipo de empresas. Al respecto citó un reciente estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) que concluye que las compañías familiares de mayor tamaño tienen una competitividad mayor que la media de las compañías españolas.

Dicho esto, sostuvo que la medida no tendrá un impacto económico "relevante", ya que "probablemente no llegue al millón de euros", ni pondrá "en peligro" el Estado del Bienestar, aseguró. "Necesitamos enviar un mensaje claro, que de una manera u otra este gobierno gobierna para todos: para las pequeñas y medianas empresas", aseveró en una intervención en la que Compromís no utilizó su turno de réplica.

Entre la oposición, tanto el PP como Cs garantizaron al barón socialista que apoyarían esta medida. La síndica popular, María José Catalá, le pidió que "no tenga miedo" y la de Ciudadanos, Ruth Merino, que "no escuche a sus socios porque son un lastre" y hacen "discursos de pura demagogia".

"Salga del metaverso"

Al margen del impuesto de sucesiones, Catalá ha exigido a Puig que "salga del metaverso" y ayude a los autónomos y pequeños empresarios que están "ahogados" por el precio de la luz, como el gremio de los panaderos que ha convocado una protesta en València. "Los derrochólicos son ustedes", espetó al president en alusión a la "indignante" campaña del Ministerio de Transición Ecológica y al aumento del sector público valenciano y la subida de sueldos de altos cargos para 2023.

Puig le contestó que el PP no tiene "ninguna credibilidad" porque en la anterior crisis "hizo justo lo contrario: subir impuestos". "La acción de gobierno es eficaz porque genera confianza y atrae inversiones", recalcó apuntando a la futura gigafactoría de Volkswagen en Sagunt, los ocho presupuestos aprobados "en tiempo y forma" y la reforma fiscal "para la inmensa mayoría de la sociedad".

La síndica de Cs, por su parte, instó a Puig a evaluar "humildemente" sus políticas y "pisar más la calle" en lugar de subirse el sueldo y realizar "anuncios reciclados en periodo preelectoral".

En su turno, Ana Vega (Vox) acusó a Puig y al Consell de seguir una "agenda globalista que está llevando a la absoluta ruina", en referencia a la Agenda 2030. La síndica criticó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OPS) 13, 14 y 15 que hacen referencia al cambio climático, la pesca y el agua.