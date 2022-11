Se enfrenta a seis años de cárcel por mantener una relación de pareja con una niña de 13 con la que tuvo una hija

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha juzgado este jueves a un hombre de 35 años que se enfrenta a seis de cárcel por mantener una relación de pareja con una niña de 13 con la que llegó a tener una hija. Actualmente, el acusado se encuentra en prisión por otros delitos, pero continúa la relación con esta joven, actualmente con la mayoría de edad recién cumplida, y de la que ha dicho que no puede "prescindir".

Los hechos, ya juzgados y a la espera de sentencia, se remontan a principios de 2018, cuando el acusado tenía 31 años, y comenzó una relación con la menor. El hombre afirma que la niña le dijo que tenía 17, edad que él no puso en duda cuando unos amigos se la presentaron.

La verdadera edad de la menor, según ha indicado el acusado ante el tribunal, la descubriría meses después, cuando esta sufrió una crisis epiléptica y la trataron en el área de pediatría del hospital. Sin embargo, el acusado ha señalado que para él "ya era tarde" porque le resultaba "muy difícil prescindir de ella".

La menor y el acusado llegaron a vivir con la familia de la niña, que permitía una relación en la que ella llegó a quedarse embarazada cuando tenía 14 años recién cumplidos. De esta forma, tuvieron una hija que les fue retirada por Servicios Sociales y que ya ha sido entregada en adopción.

Cuando en 2019 el acusado entró en prisión, dejaron durante unos meses la relación, pero la retomaron nuevamente desde la cárcel y actualmente tanto él como ella aseguran que siguen juntos y "enamorados".

El procesado ha asegurado que la menor no aparentaba 13 años y que era "muy madura" para su edad. Ha negado también haberla obligado a mantener relaciones sexuales con él porque "todo fue consentido". "Yo la quería y no paré a preguntarme nada", ha relatado para justificar su decisión de seguir adelante con el noviazgo una vez conocida la edad de su pareja.

Declaración de la joven y su madre

También ha declarado la joven por videoconferencia y ha asegurado que el acusado no fue el primer hombre con el que mantuvo relaciones sexuales. "A mí me apetecía, lo quería y a día de hoy lo sigo queriendo", ha dicho la pareja del procesado, que ha pronunciado ante el tribunal frases como: "Me lo ha dado todo", "con nosotros se portaba muy bien" y "estaba enamorada de él y sigo enamorada".

También ha comparecido en calidad de testigo la madre de la joven, que ha dicho que su hija, a pesar de tener 13 años, "tenía la mentalidad de una persona de 20" y que ella no veía bien la relación, pero, "si ellos se gustaban y se querían, qué iba a hacer".

Denuncia por parte del instituto

El caso de esta joven se destapó cuando desde el instituto de educación secundaria en el que estudiaba contactó con Servicios Sociales al considerar que la niña podía estar siendo víctima de una situación de violencia sexual. A partir de ahí, fue una reacción en cadena, ya que ella se quedó embarazada e incluso tuvo que entrar en un centro de protección de menores.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de abuso sexual por el que reclama para el acusado seis años de prisión, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima por un tiempo de siete superior a la pena de cárcel impuesta y cinco de libertad vigilada, además del pago de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Por su parte, la defensa ha abogado por la libre absolución, al considerar que el acusado y la joven conforman un núcleo familiar donde no ha habido abusos sexuales porque "las relaciones sexuales fueron plenamente consentidas".