La exactriz porno Stormy Daniels, muy conocida por haber asegurado que tuvo una relación con el presidente de EE UU, Donald Trump, cuando ya estaba casado, ha sido noticia de nuevo por los sucesos paranormales que dijo haber vivido en una casa que habitó hace años.

La ex estrella porno reveló en un episodio de Ghost Magnet with Bridget Marquardt que su antiguo hogar supuestamente estaba embrujado por una "cosa no humana muy oscura con tentáculos".

"Definitivamente era una cosa no humana muy, muy oscura con estos tentáculos y lo que capté en cámara y destrozó la guitarra de mi ex", dijo la mujer 43 años. "Simplemente se rompió [la guitarra] a la mitad un día. No le gustaba en absoluto", contaba la actriz.

Los hechos ocurrieron según ella en una casa de 200 años de antigüedad en el Garden District de Nueva Orleans en 2019. Y la forma oscura con los tentáculo no era el único habitante del más allá de la vivienda.

Daniels también podía ver a "una es una mujer que perdió a un hijo y se culpó a sí misma". Y un espejo "muy viejo en el piso de arriba" siempre le "hacía sentir como si alguien me estuviera mirando, pero era una especie de sentimiento protector".

En ese espejo había "una mujer que solía maquillarse. Ella era una dama de la noche, una trabajadora sexual", que era "muy protectora con cualquier hombre que se metía en esa cama conmigo".

Los entes afectaron a su relación de pareja, contaba y al "chico que vivía conmigo en ese momento, empezamos a pelear. Se puso muy malo, me decía cosas horribles sin razón", recordaba.

Y cuando ella empezó a planear mudarse, "podías sentir la hostilidad en la casa". "Comencé a tener dolores de cabeza y mi cabello se caía y tengo fotos de mí con sangre saliendo de mis oídos", narra Daniels, que también cuenta que había cosas que volaban hacia ella.