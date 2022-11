Julia Fox asegura que salir con Kanye West ha afectado negativamente a su carrera

Casi siempre ha sido incapaz de saber cuándo no debía decir nada, pero es cierto que no eran estos tiempos en los que ha sido acusado de declaraciones antisemitas, machistas, racistas y gordófobas. Aún así, haber salido con Kanye West, incluso antes de todas las polémicas que ha protagonizado este otoño, le ha sentado fatal a la carrera de Julia Fox.

La intérprete de Diamantes en bruto, de 32 años, estuvo saliendo apenas unas semanas con el rapero poco después de que este se divorciase de Kim Kardashian. Es decir, desde finales del año pasado y hasta mediados de febrero de este 2022. Pero ese tiempo le ha perjudicado enormemente en lo laboral.

Se lo ha contado a su amiga Emily Ratajkowski en el propio podcast que tiene la modelo, High Low with EmRata, en el que han hablado de sus relaciones y de su influencia en cómo te ven dentro de la industria dependiendo de si estás soltera o con pareja. E, incluso, en con quién has estado. Y eso es de lo que se queja Fox.

"Después de esa 'gran' relación, me di cuenta perfectamente de cómo cambió la manera en la que me trataba la gente, pero no en el buen sentido", ha comenzado diciendo la intérprete, quien asegura que ha estado varios meses sin recibir llamadas de su agente, algo que se ha prolongado a pesar de aparecer en una de las películas más aclamadas de 2019 y de haber trabajado con Steven Soderbergh en 2021 (Sin movimientos bruscos).

"Por lo que sea, no estoy recibiendo tantas ofertas como antes. Y es extraño, porque he pasado por muchas dificultades para alcanzar el nivel de notoriedad que hoy tengo", ha explicado Julia, que sin embargo se muestra orgullosa de lo conseguido.

"Pero ahora estoy bien. Y muy ocupada. De veras que creo que las cosas te llegan en el momento adecuado, por eso no estoy estresada ni nada de eso. El resto y lo que digan, la verdad, no me importa", ha finalizado Fox, que tiene pendientes dos películas, Puppet y The Trainer.