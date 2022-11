Antena 3 emitió este miércoles 9 de noviembre una nueva entrega de Joaquín, el novato. En esta ocasión, a Joaquín Sánchez le tocó tener un segundo contacto con el mundo de la interpretación, ahora de la mano de Antonio Resines.

Durante el programa, el deportista y el actor se reunieron con un grupo de amigos como Santiago Segura, Antonio Molero y Paz Padilla que dejaron más de una anécdota.

Llamó la atención la que contó la humorista y presentadora. Y es que, tal y como ella misma desveló, habían estado a punto de arrestarla en una ocasión por etarra. Hablaban de sus experiencias más surrealistas cuando, de pronto, la cómica sorprendió al resto de invitados: "Lo peor que yo pasé es que me detuvieron por etarra", soltó. "¿Qué dices?", preguntó, en shock, Resines.

Así, la actriz contó que le pasó cuando "iba en un tren de camino a los carnavales de Cádiz". "Íbamos con mi manager y dos amigos. Paran el tren antes de llegar Sevilla y vemos militares armados hasta los dientes".

Aunque ella empezó a bromear, pronto se dio cuenta de que no era algo como para hacer humor: "¡Hostia, viene alguien en el tren! ¡Aquí va a haber tiros, va a haber tiros! De repente, veo que entran para mi vagón, se paran y me ponen la metralleta a mí. Ahí ya me dejé de cachondeos y ya me dije: 'esto va en serio'", compartió Padilla.

Entonces, los agentes le pidieron que se pusieran en pie y le diera su documentación. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que estaban delante de la presentadora: "¡Me cago en mis muertos, que es Paz Padilla! Llevamos todo el día cagados, nos habían dicho que venían cuatro etarras, ¡y es Paz Padilla!", contó, despertando las carcajadas de los invitados.

"Se van todos, arranca el tren y nosotros dijimos: 'vamos a emborracharnos'. Nos fuimos al bar, nos cogimos un ciego que, cuando llegué a Cádiz, me fui a la cama, ni me disfracé ni nada", remató la humorista.