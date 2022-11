Joaquín Sánchez se lleva las manos a la cabeza al conocer, por Antonio Resines, el llamativo sueldo de los actores

Antena 3 emitió este miércoles 9 de noviembre una nueva entrega de Joaquín, el novato. En esta ocasión, al futbolista le tocó tener un segundo contacto con el mundo de la interpretación (el primero fue junto a Ana Milán), y lo hizo de la mano de Antonio Resines.

Este desveló que, de pequeño, se aficionó al cine gracias a las películas de Marisol. Optó por estudiar Ciencias de la Información, coincidiendo con personalidades como Carlos Boyero y Fernando Trueba. Y fue su amistad la que desembocó en Ópera Prima, debut en el cine de Trueba y también el de Resines como actor.

Además, Resines habló sobre las condiciones en las que desarrollan su carrera los intérpretes en la actualidad. "Más del 80% de los actores no llegan a los 6.000 euros al año. Hay más de 14.000 en España", explicó. Muy sorprendido, el deportista dijo que la cifra era "acojonante" y que lo acababa de "hundir".

Por otro lado, el actor dejó claro que se gremio no liga tanto como se cree. "No es así. No soy como tú, que eres un guarro. Yo soy normal. Todo eso son tópicos", bromeó. "Más guarro que una uña", concluyó el del Betis. El presidente de la Academia del Cine aprovechó, también, para presumir de su relación.

"He sentado por fin el cabezón este que tengo. Antes era como más zascandil, pero no lo echo de menos. Si quieres a la persona, es un estado estupendo. Estoy muy contento. A efectos prácticos, es mejor estar casado que arrejuntado", manifestó el invitado.