Natalia Osona reconoce que no la invitaron a la 'premiere' de Dulceida y reaviva la polémica de los Premios Ídolos, a los que tampoco fue

El estreno del documental de Dulceida hace una semana despertó más expectación por la lista de invitados que por el propio evento. Más allá de los que fueron, la gente estuvo muy pendiente de los que faltaron. Especialmente de Natalia Osona.

La influencer generó gran polémica tras la celebración de los Premios Ídolos organizados por Dulceida al quejarse de no haber sido invitada a pesar de que era una noche para celebrar a los creadores de contenido.

Desde entonces, muchos pensaban que la relación estaba rota entre ambas instagrammers y, por eso, muchos han querido saber si no ha asistido a la premiere o si, directamente, no la han invitado otra vez.

@nataliaosona He estado días evitando contestar pero creo que no hay nada de malo en aclarar las cosas 💖 eso sí, que esto no sirva como precedente 😅 paz y amor para todos 🥰✌🏽 ♬ sonido original - Natalia Osona

En un vídeo de TikTok, donde ha avisado que "no sirva como precedente" que hable de estas cosas, ha explicado todos los detalles de su relación con la catalana.

"Para responder a la pregunta del millón: no he estado invitada a la premiere, pero tampoco creo que tuviera el derecho a estarlo", ha comenzado declarando.

"Creo que es un evento personal de ella y puede decidir a quién invitar y quién no", ha añadido: "Otra cosa es los Premios Ídolo, que son para creadores de contenidos que yo pensé que tenía que estar y así me lo reconocieron los organizadores, que obviamente yo estaba invitada, pero no recibí la invitación".

Aclaradas todas las situaciones, ha reiterado que "no tiene nada en contra de Dulceida" y ha revelado interesante información: "Cuando empece a crecer como creadora de contenido, recibí una llamada de su madre proponiéndome entrar en su agencia de representación, una propuesta que no cuajo, pero que me hubiera encantado".

La otra Natalia

Osona no fue la única influencer llamada Natalia que tuvo problemas con la premiere de Dulceida. Natalia Lozano, otra creadora de contenido con más de medio millón de seguidores, contó en sus historias que estaba enfadada con el trato recibido en el evento.

"Yo no fui invitada de primeras a la premiere, pero yo la escribí a ella personalmente y le dije que me hacía ilusión ir", contó en unas historias de Instagram ya virales.

Dulceida le mandó las entradas al correo, pero cuando llegó a la alfombra roja, la organización no encontraba su nombre en la lista. "Me dijo '¿tienes QR?, eso significa que no estás invitada al photocall, tienes entrada general", ha explicado.

"No me mando la invitación de creadora de contenido, me ha puesto con las otras personas", ha lamentado, quejándose del esfuerzo de "gasolina, parking, maquillaje" para después no poder lucirlo ante las cámaras en una situación que ha definido como "humillante.