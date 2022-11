Este martes, 8 de noviembre, Isa Pantoja celebra su 27º cumpleaños y, recién llegada de un viaje a Tailandia, donde ha disfrutado de unos días junto a Asraf Beno y su hijo, ha contactado en directo con El programa de Ana Rosa.

Así, a través de una videollamada, la joven ha destacado la relación con Kiko Rivera "no ha cambiado": "Cuando fui al hospital, yo sabía que no iba a verle, pero me dijeron que mi presencia y la de mi madre hacían que él se alterase". Además, ha apuntado que con la publicación del DJ en Instagram, donde aseguraba que ninguna de las dos acudiría a visitarlo, "dio claramente su versión".

De la misma manera, la joven ha resaltado: "Si yo recibiese un mensaje, tendría que ser de él, directamente. Seguramente hablaría de cómo está porque, aunque yo sepa que está bien, creo que es susto muy grande lo que ha pasado. En ese momento, pensaba que iba a tener una buena actitud con nosotras".

"Si cambiara su actitud, no me sirve que estemos como si nada hubiera pasado. Han pasado una serie de cosas de las que tiene que arrepentirse, no por lo que dijo, sino por lo que hizo. Si eso es así, claro", ha señalado la hija de Isabel Pantoja.

Respecto al nuevo frente abierto de Isabel, la joven ha apuntado que conoce a Begoña "de alguna ocasión, pero no más allá". Sin embargo, ha añadido: "El lugar para solucionarlo no es un plató, sino un juzgado. Son temas legales. Si a pesar de eso decide hacerlo en un plató, creo que se debería haber limitado a contar el problema y mostrar el contrato de exclusividad con mi madre, Isabel Pantoja, que, por cierto, creo que no lo tiene".

Finalmente, ha destacado que la gira de la tonadillera estaba pospuesta para el mes de marzo, aunque no tiene más información. "Desde que pasó lo de mi hermano, nos hemos apoyado mutuamente en muchas cosas y ahora estamos bastante bien. Seguro que me felicitará en el día de hoy".