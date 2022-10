El estado de salud de Kiko Rivera mantiene preocupado a todo el clan Pantoja. Tras pedir a su madre y su hermana que no acudieran a visitarlo ni al hospital ni a su casa para, así, preservar la tranquilidad del DJ tras el ictus que ha sufrido, Irene Rosales se dirigió a la prensa para pedir que le dejasen tranquilo.

Este jueves, la reportera de El programa de Ana Rosa, Rocío Romero ha informado de la situación del artista desde la puerta de su casa, en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Ante esto, entre risas, Joaquín Prat le ha preguntado a su compañera: "¿Qué parte de que los dejen tranquilos para que Kiko se recupere bien no has entendido?".

La periodista ha señalado que el DJ puede salir a caminar por las tardes o por las noches, como le ha recomendado el doctor y, en ese momento, no encontraría a la prensa: "Se cruzaría con sus vecinos, que seguramente le preguntarán porque están preocupados también". De la misma manera, la periodista ha apuntado que Kiko no está saliendo de su casa, aunque podría estar caminando y haciendo deporte dentro de la vivienda, pues "una de las plantas tiene 300 metros cuadrados".

Desde el plató del matinal, Alessandro Lecquio se ha mostrado muy crítico tanto con la actitud del DJ como con la de su esposa, Irene Rosales: "Me cuentan que Irene pudo haber sentido cierto placer al decirles a su suegra y su cuñada que no fueran a visitarle porque Kiko es una persona absolutamente dependiente y, al rechazar a su familia, solo le queda Irene".

Además, el programa de Telecinco ha mostrado algunas imágenes de hemeroteca en las que Kiko se quejaba de que Isabel Pantoja no había estado con él en algunos de los momentos más duros de su vida. Así, han mostrado las declaraciones en las que que Kiko aseguraba: "Necesito a mi madre, no a Isabel Pantoja. Y mi madre no está".

Lecquio ha sentenciado: "Dices que tu madre no se preocupa por ti y cuando lo hace le cierras la puerta. Es absurdo. Aunque solo sea por la educación que va a dar a sus hijas, debería hablar con ella".