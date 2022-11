Antonio, padre de Marta del Castillo, en 'El programa de Ana Rosa': "Todo el trabajo que se había hecho ahora no vale para nada"

La decisión de la Justicia de archivar la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo ha supuesto un nuevo varapalo para la familia de la joven sevillana asesinada el 24 de enero de 2009. Este martes, El programa de Ana Rosa ha hablado en directo con Antonio, padre de Marta.

La Audiencia de Sevilla ha considerado que esa pieza separada que llevaba la investigación de la búsqueda del cuerpo, ha caducado. Además, pese a las decisiones anteriores, se ha rechazado la investigación de los teléfonos móviles de Miguel Carcaño y Marta del Castillo. "Todo el trabajo que se había hecho con respecto a los móviles, que faltaba poco para terminar, ahora no vale para nada".

"Todo lo que entre sobre el caso de Marta del Castillo en el Juzgado de Sevilla ha prescrito, ha caducado, según la Audiencia y el juez de instrucción número 4", ha agregado Antonio. "Todo lo que llegue a la Policía sobre el caso entraría como un caso nuevo, lo cogería un juez de instrucción y, posiblemente, archivaría la causa porque está cerrado judicialmente. Pero para nosotros no, seguiremos buscando y tenemos buenas opciones", ha apuntado el hombre que, además, ha agregado que recurrirán la decisión en el Tribunal Constitucional y seguirán "hacia delante por donde nos marque la ley".

"Creo que por detrás ha habido algo más porque que un juez se retracte de su palabra no entra en lógica ninguna. Eso lo recurrimos a la Audiencia, que nos lo denegó aplicando el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que no creo que sea el más adecuado para rechazarnos esto porque no es una investigación para acusar a nadie, sino para encontrar un cuerpo. Todo viene de ahí", ha apuntado Antonio.

De la misma manera, el padre de Marta del Castillo ha añadido: "Los móviles no se han mirado nunca porque, en principio, en 2009 no existía la tecnología que tenemos en 2022. Se podría haber hecho en 2015, pero bueno. Esto fue ideado por un compañero vuestro, se le ocurrió y, gracias a ello, conseguimos que el juez lo admitiera, aunque ahora se ha retractado de todo".

"Para nosotros, en la vida va a estar archivado. Esto es un tema judicial. Es un caso que lleva muchos años en pie, molesta y lo quieren cerrar para que no se siga hablando de este tema. En este caso, empezamos con una mala investigación policial, continuamos con una mala instrucción judicial. Aquí hay un corporativismo en el que unos por otros todos lo han hecho muy bien, pero los perjudicados somos nosotros", ha sentenciado Antonio del Castillo.