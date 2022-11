'Espejo Público' habla en directo con la madre de Marta del Castillo: "¿Qué se cuece en los Juzgados de Sevilla para negarnos todo?"

El 24 de enero de 2009, tuvo lugar uno de los crímenes que sacudió a todo el país: el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo. Más de una década después del terrible suceso, la familia de Marta ha visto cómo la Justicia ha decidido archivar la búsqueda del cuerpo de la joven.

Este martes, Espejo Público ha hablado en directo con Eva Casanueva, madre de Marta: "La rabia y la impotencia al enterarte de esta noticia es mucho mayor. Esa bola se hace cada vez más grande", ha destacado la mujer para, además, destacar la importancia del rastreo de los teléfonos móviles de los principales sospechosos.

"No alcanzo a entender qué es lo que pasa. Qué se cuece en los pasillos de los Juzgados de Sevilla para que todo lo que pide la familia de Marta del Castillo sean trabas. Ahí está la fiscalía, que debe estar de la mano del ciudadano y parece ser que está a la contra. No sé qué les hemos hecho, pero nos sentimos totalmente abandonados por parte de la Justicia", ha agregado Eva.

"¿Qué jueces nos han tocado? ¿Por qué ahora digo una cosa y luego me retracto y digo otra? En el último mes se van a estudiar todos los móviles y cuando pasa un tiempo dicen que solo el de Marta y el de Miguel. Nosotros solo queremos encontrar a Marta. Sabemos que quien asesinara a mi hija y quien estuviera metido en el tema no lo van a juzgar, no se les va a volver a condenar. Solamente queremos encontrar a Marta, ¿es tan difícil de entender?", ha rogado la mujer.

Eva ha apuntado que sus abogados seguirán los trámites necesarios, aunque "esto es luchar contra un gigante": "Sabéis que hace mucho tiempo que yo no creo en la justicia". Desde el plató del matinal de Antena 3, el psiquiatra José Cabrera ha añadido: "Os animo a que permanezcáis todos unidos y el que tenga sentimientos religiosos, que los utilice. Es la única opción".

"Estamos unidos. Tenemos sentimientos religiosos, cada uno a su manera. Una vez me comentaron, el cuerpo es simplemente una vestidura que se tiene y que como somos creyentes debemos pensar que Marta está en un sitio mejor. Yo contesté que, incluso siendo religiosos y creyendo en Dios, hasta la Virgen María pudo enterrar a su hijo. Eso, a nosotros, nos lo están negando", ha sentenciado Eva Casanueva.