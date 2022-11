Mar Regueras, de rostro popular de televisión a ganarse la vida en una notaría: "Ramón García me lo hizo pasar un poco difícil"

Era una fija en televisión a finales de los noventa y principios de los 2000. Sus trabajos en El gran juego de la oca, El Grand Prix, Música Sí, El Comisario, Herederos u Hospital Central e incluso una nominación a los Goya la convirtieron en uno de los rostros más populares y queridos de la pequeña pantalla, pero, ahora, Mar Regueras lleva mucho tiempo absolutamente desaparecida de los medios.

Este fin de semana reapareció en Socialité, programa al que concedió una entrevista para hablar de esa desaparición televisiva y para contar a qué se dedica en la actualidad.

"Yo me he tirado más de una década sin trabajar, pasándolo bastante mal, sinceramente. No entendiendo nada, porque cuando cumples 40 años parece que, de repente, te has hecho un hueco en la profesión, que todo el mundo de alguna manera te reconoce y dices: 'ahora es el momento'. Pero deciden pararte", comenzó en su discurso.

"A mí me han preguntado si me he retirado. Yo jamás me he retirado, si acaso me han retirado", alegó la catalana: "Yo sigo en activo y seguiré siendo actriz hasta que me muera, otra cosa es que hoy en día no vivo de esto", aclaró.

"Hay un momento que dices: 'bueno, no voy a estar dándome contra la pared, puedo hacer muchísimas cosas'. No vivir de la interpretación no significa que se acabe el mundo", indicó, desvelando que ha trabajado en el sector inmobiliario: "Ahora mismo estoy trabajando en una notaria y he aprendido otro oficio. ¿Qué me gustaría trabajar de lo mío? Pues sí", dijo rotunda.

De sus distintos trabajos en televisión, lo más relevante es que Mar confesó que su etapa en El Grand Prix no fue del todo sencilla: "Mi experiencia fue buena, he aprendido muchísimo. Cierto es que Ramón [por Ramón García, presentador del formato], en algún momento, me lo hizo pasar un poco difícil porque era un profesional como una copa de un pino, pero también muy exigente".