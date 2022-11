Tania Medina, muy preocupada por su salud capilar: "Nunca se me ha caído tanto"

Es habitual que en otoño muchas mujeres sufran un aumento en su pérdida de cabello. Así lo demuestran también muchas famosas que cuentan en redes su experiencia. Una de ellas es Tania Medina, que actualmente se encuentra muy preocupada por su salud capilar.

Hace unas semanas que la influencer confesó a sus seguidores que está sufriendo problemas en su cuerpo y, en consecuencia, también con la comida. Ahora también se ha sincerado sobre las preocupaciones que tiene acerca de su caída de pelo.

"Nunca se me ha caído tanto y no me gusta", ha afirmado la exconcursante de Supervivientes. Ante este problema, la joven ya está poniendo remedios: "Me he comprado unas pastillas naturales con colágeno y demás, para reforzar el cabello, porque he perdido mucho".

La propia Tania confesó hace tiempo que en su adolescencia sufrió un gran brote de acné como consecuencia de la ansiedad y depresión. "Estuve bastante mal, y eso se reflejó en mi cara. Por eso es importante estar bien mental y psicológicamente, porque eso se va a reflejar en nuestra piel. Ahora lo tengo súper controlado", afirmó sobre sus cuidados actuales.

Precisamente en esa etapa estuvo mal psicológicamente también a causa de ese acné: "Me afectó mucho a la autoestima, porque al final no quería ni salir, no entendía muy bien por qué me pasaba eso... así que me tocó aceptarme y cuidarme con profesionales".