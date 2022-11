La posición de Movistar, Vodafone y Orange sobre las subidas de precio en sus tarifas para 2023 por la inflación

Movistar, Orange y Vodafone, las grandes compañías del sector de las telecomunicaciones que operan España, no han sido ajenas en este año 2022 a ese monstruo gigantesco llamado inflación que está afectando notablemente a sus ingresos y que ha llegado a situarse este año por encima del 10%, su mayor subida en más de tres décadas.

De momento, la subida de precios no se ha traslado a las tarifas ante la fuerte competencia que existe en el mercado, sobre todo por parte de las operadoras low cost, pero con toda probabilidad lo harán durante el próximo año 2023.

Telefónica ha sido la última en mover ficha. Su consejero delegado, Ángel Vilá, afirmó el pasado viernes que el operador continuará en Movistar, su marca principal de telecomunicaciones, con su estrategia de reposicionamiento de tarifas anual bajo la fórmula del 'más por más', es decir: más servicios a cambio de aumentar los precios de la factura mensual. Vilá, asegura que este movimiento está en su "agenda del corto plazo" para afrontar el incremento de los costes y un potencial empeoramiento de los márgenes en este mercado.

Esta estrategia, no obstante, tiene un pero: penaliza al cliente al obligarle a pagar más por unos servicios que no necesita, con el consiguiente riesgo de que se vaya a otra compañía. Este mismo año, después de una década con el producto Movistar Fusión, Telefónica ha decidido cambiar su oferta de internet, telefonía móvil y televisión para hacerla más personalizada y flexible para los clientes.

Por eso ha nacido miMovistar, la apuesta de la compañía para poder seguir compitiendo en un mercado que cada vez tiende más al bajo coste y donde marcas como MásMóvil o Digi están ganando terreno.

El nuevo producto de Telefónica parte de tres tarifas básicas de internet y telefonía móvil: Movistar Max, con fibra de 300 megas y móvil con 30 gigas de datos por 54,90 euros al mes; Movistar Ilimitado, con fibra de un giga y datos móviles ilimitados por 69,90 euros; y Movistar Ilimitado 2, con fibra de 1 giga más dos líneas móviles sin límite de datos, por 84,90 euros.

En la oferta televisiva, por su parte, lo más atractivo es que ya se puede contratar por separado. Lo más asequible es Movistar + Esencial, que por diez euros al mes ofrece cines, series y 80 canales temáticos. A partir de ahí, puedes ir añadiendo contenidos, pero siempre con la contratación obligatoria de la oferta básica de televisión.

A partir de ahora, los clientes podrán seleccionar de manera individual distintos servicios que sumar al paquete inicial de fibra óptica más telefonía. En este vídeo os contamos todas las claves de los nuevos paquetes de Movistar.

Vodafone vincula el incremento al IPC

Vodafone, por su parte, ya ha anunciado que subirá sus tarifas al ritmo que lo haga el Índice de Precios de Consumo (IPC) promedio a partir del próximo mes de enero. En concreto, la compañía ha modificado el modelo de contrato existente con sus clientes debido al aumento del IPC y al consiguiente aumento encadenado del precio de la energía, costes, servicios y proveedores.

De esta forma, la operadora británica vinculará la evolución del IPC de forma automática en sus tarifas cada año "de manera predecible y completamente transparente" para sus clientes. La fórmula del IPC aplicada por la operadora se establecerá mediante la cifra oficial del IPC interanual, calculado desde octubre del año anterior hasta septiembre del año en curso.

Vodafone quiso desafiar en junio a la inflación con sus nuevas tarifas, manteniendo precios y dando incluso más prestaciones a sus clientes, como con sus dos tarifas móviles de Vodafone yu -Big Yuser y Heavy Yuser-, que ofrecen sin coste datos ilimitados los fines de semana.

Respecto a Orange, que está a la espera de que las autoridades europeas aprueben de forma definitiva su fusión con MásMóvil, la compañía no descartó una subida en los próximos meses. "No tenemos planificado una subida de precios asociada a la inflación a corto plazo, pero si sigue así no será descartable ni en el mundo de las telecomunicaciones ni en ningún otro sector de la economía", afirmó a finales del pasado mes de abril el director general de la dirección de B2C de Orange España, Diego Martínez.