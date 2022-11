Vientos intensos y un tiempo 'loco': la borrasca Eva y el anticiclón ex-Martin trastornarán los cielos y los termómetros este fin de semana

Este fin de semana dos sistemas de bajas presiones afectarán a España. La borrasca Eva, que se formó en el Golfo de Génova a últimas horas del pasado jueves, y el anticiclón ex-Martin, sistema que alcanzó el pasado 1 de noviembre la categoría de tormenta tropical y después se convirtió en huracán, causarán en el territorio nacional "una importante diferencia de presión atmosférica, que se traducirá en vientos intensos", según ha informado este viernes Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Estos fuertes vientos procedentes del noroeste se sentirán en el norte peninsular, principalmente en Aragón y Cataluña, y también en algunos puntos del archipiélago balear. Según el portavoz de la AEMET, las rachas de viento superarán los 70 u 80 kilómetros por hora en la jornada de este viernes y durante la primera mitad del sábado.

El sábado por la tarde los vientos se calmarán, pero dejarán abundantes lluvias en el cantábrico este viernes y nevadas a partir de los 1.400 metros de altura en los Pirineos. En el resto del país no se esperan precipitaciones para este viernes. Las lluvias irán cesando al punto de que casi no se esperan precipitaciones para el día sábado. Sin embargo, hay probabilidad de precipitaciones durante la madrugada en la zona del cantábrico oriental y en el noroeste de Galicia.

El huracán Martin ya ha perdido todas sus características tropicales. Por este motivo, ahora se denomina borrasca ex-Martin y se desplaza por latitudes altas hacia el este. Del Campo explica que en su trayectoria "dejará un temporal marítimo importante en amplias zonas del Atlántico" y que se espera que el domingo se encuentre muy cerca de las islas británicas, donde causará fuertes lluvias y vientos.

Según el portavoz, sus efectos no serán muy significativos dentro de nuestras fronteras. No obstante, un frente que está asociado a la ahora borrasca ex-Martin provocará precipitaciones abundantes en Galicia, especialmente en las rías Baixas. También se esperan precipitaciones débiles durante el domingo en Asturias y en el noroeste de Castilla y León, pero en el resto del país no lloverá.

Subidas, bajadas y heladas

Las temperaturas descenderán el viernes en la mitad norte peninsular, pero subirán el sábado y el domingo en la mayor parte del país. Sin embargo, se esperan algunas heladas durante la madrugada del sábado en zonas montañosas y en puntos del centro de la península. De hecho, Del Campo comentó que este viernes en algunos puntos de la cordillera pirineica ya se han registrado hasta cinco grados bajo cero.

El sábado se esperan heladas en ciudades como Soria, León, Zamora, Burgos o Palencia pero durante el día se espera un "ambiente templado" principalmente en los tercios oriental y sur peninsular, en donde "los termómetros alcanzarán valores entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual para estas fechas", según el portavoz. De hecho, en algunas ciudades como Córdoba, Granada, Sevilla, Málaga, Murcia o Valencia los termómetros marcarán valores que rondarán o incluso superarán los 25ºC durante las horas centrales del día.

Un nuevo frente llegará el lunes

Del Campo también ha expresado que el lunes llegará un nuevo frente asociado al anticiclón ex-Martin. Por este motivo, se esperan lluvias a partir del mediodía principalmente en Galicia. No obstante, también se prevé que se extienda hacia Asturias, el oeste de Castilla y León y el norte de Extremadura. En el resto del país no se esperan precipitaciones para este día, pero sí para el martes en las mismas zonas que el lunes. Por su parte, las temperaturas máximas y mínimas ascenderán el lunes, pero el martes subirán las nocturnas y descenderán las diurnas.

En general, el ambiente seguirá siendo más cálido de lo normal para esta época del año con temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual. En Sevilla, Murcia, Gerona, Castellón y Palma las temperaturas rondarán los 25 grados, pero en Valencia o Granada llegarán incluso a los 28ºC. A partir del miércoles hay probabilidades de que las lluvias vayan cesando en el oeste del país. También se espera que las temperaturas diurnas suban y que las nocturnas bajen.

Durante el fin de semana predominarán los vientos alisios con abundante nubosidad en el norte de las islas más montañosas del archipiélago canario. A partir del lunes la intensidad de los vientos disminuirá y es probable que haya calima. Las temperaturas durante las horas centrales del día oscilarán entre los 26 y 28 grados, mientras que las nocturnas rondarán los 20 y 22 grados.