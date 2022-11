"¡Bendito cambio!"; "Va a aliviar a un montón de familias"; "Esto cambia bastante las cosas". Las reacciones se escalonan en el grupo de Whatssap de los afectados por las multas de Plaza Elíptica. Una mezcla de sorpresa y júbilo invade a muchos de los 406 conductores que chatean sobre el estado de las infracciones que cometieron entre el 22 de febrero y el 2 de mayo por entrar sin distintivo ambiental al túnel de Carabanchel. El Gobierno municipal aprobó hace dos semanas la devolución de un total de 1.637.655 euros correspondientes a 19.478 sanciones. Los damnificados saben ahora que el reembolso incluye a aquellos que cometieron la primera infracción antes del 2 de mayo, sin importar que el resto tuvieran lugar más tarde.

Fuentes municipales consultadas por 20minutos lo confirman: "El 2 de mayo es el tope máximo en el que se puede cometer la primera infracción y todas las que sean reiteradas habiendo cometido la primera en ese periodo, se devuelven". No es baladí. Hasta la fecha, los afectados creían que el reintegro se circunscribía al periodo de tiempo entre el que se activaron las cámaras en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Plaza Elíptica (22 febrero) y la fecha "objetiva" que determinó el Ayuntamiento como límite entre la llegada de las primeras sanciones y los avisos de las mismas (2 de mayo).

Aunque las misma fuentes consistoriales insistan en que "no hay cambios" respecto de la información que habían emitido públicamente, para Raúl -conductor con cerca de 50 recetas por entrar diariamente desde marzo en el túnel blindado de bajas emisiones- se trata de un "cambio de criterio" en toda regla. "En ningún momento hablaron de que la primera tenía que ser de antes de esa fecha, sino que se quitarían hasta esa fecha. Les escribimos para comentarles explícitamente que con lo del 2 de mayo dejaban fuera de la medida a muchas personas y no hemos obtenido respuesta. Podrían habernos corregido el error", reprocha en este medio.

Los cientos de sancionados se dieron cuenta de este procedimiento el jueves 4 de noviembre cuando una afectada subió al grupo un enlace de la página web del Ayuntamiento sobre preguntas frecuentes acerca de las multas de circulación. El caso en cuestión decía: si con un vehículo se hubieran cometido cinco infracciones, la primera el 27 de febrero y la última el 8 de mayo, pero la primera notificación recibida (correspondiente a cualquiera de las cinco denuncias) hubiera tenido lugar el 23 de mayo, se procederá al archivo de todas las denuncias, salvo la primera.

"Teóricamente con este cambio de criterio me libro de todas salvo de la primera, pero hay decenas de personas que han empezado a entrar en la zona después del 3 de Mayo y que se las van a 'comer' todas", lamenta el conductor.

Itinerarios alternativos a la Plaza Elíptica. Henar de Pedro

¿Arbitrariedad en la respuesta a los recursos?

No es el caso de María, quien tiene un total de 34 multas, de las cuales 18 son de mayo y las restantes de meses anteriores, y que obedecen -explica a este periódico- a que durante ese mes tuvo que recoger a su hijo de casa de su madre, ubicada en el centro de Madrid, accediendo desde su trabajo en Parla. Ante la "injusticia" de haber sido multada pese a la falta de información previa, la mala señalización en la zona protegida, y la tardía notificación de las sanciones, María fundó el grupo de Whatsapp que ha unido a todos estos madrileños bajo la misma desgracia: entraron por error con su vehículos tipo A (gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel de antes de 2006) en el túnel que atraviesa Plaza Elíptica para acceder a la M-30 desde la A-42, y viceversa.

Una demora en la comunicación de las sanciones les hizo tropezar una y otra vez con el mismo radar. Y el resto de la historia ya es de sobra conocida: en total, casi 50.000 infracciones denunciadas en marzo, 1.700 al día, 65 la hora... Un mes más tarde, de golpe y porrazo, cientos de conductores recibieron hasta 90 multas, que por 90 euros cada una hasta el 21 de marzo ó 200 desde la reforma de la Ley de Tráfico suman 8 mil euros, en el mejor de los casos.

Aunque de las multas que ha recurrido María, de momento le han llegado tres desestimaciones, de las otras 31 no sabe "nada". A otro conductor que prefiere no dar su nombre le han quitado 45 de las 46 multas que tenía. Tanto el como María contrataron la misma empresa especialista en la gestión de sanciones de tráfico. Ambos con multas anteriores y posteriores al fatídico 2 de mayo. "No es normal que a mí con la misma alegación me retiren la multa y a ella no. Aunque ya nos dijeron los abogados que eso podría pasar..."

Prueba de una infracción cometida el 13 de mayo y anulada por la administración después de imponer un recurso (los datos se tachan por seguridad) Conductor anónimo

Todos coinciden en que "nadie está en contra de las ZBE ni buscando a ningún culpable". "Tan solo queremos que se haga justicia con este despropósito. Y que se nos trate como al resto, que sí les llegaron esos avisos o las multas a su debido tiempo y pudieron evitar el pasar por ahí '200 veces'", denuncia Raúl.

Mientras tanto el Consistorio ha comenzado a reembolsar el dinero en noviembre, de oficio, sin necesidad de que los damnificados reclamen. Los conductores reciben una carta de la administración local donde aparece la dirección a la que enviar su número de cuenta bancaria para que se efectúe el reintegro. El área de Medio Ambiente y Movilidad, encargada de dicho proceso, espera haber devuelto la cuantía antes de que finalice 2022, si bien podrían producirse retrasos en la tramitación por la complejidad del mismo.