La eutanasia sube al escenario del Teatre Goya de la mano de Alberto San Juan

El Teatre Goya de Barcelona ofrece seis únicas funciones, la primera de ellas el pasado miércoles y la próximo el domingo 6 de noviembre, del montaje 'Celebraré mi muerte', una producción de los directores Alberto San Juan y Víctor Morilla en la que rescatan la historia real del primer médico condenado por practicar la eutanasia en España, que es el protagonista del espectáculo teatral.

La obra explica "la historia de una experiencia de vida, sin un pelo de ficción", la del facultativo Marcos Hourmann y lleva cuatro años de gira por España. De hecho, pasó previamente por la Sala Beckett de Barcelona.

Hourmann, cirujano de profesión, practicó en el año 2005 la que se considera la primera eutanasia en el país. Una paciente de más de 80 años de edad llegó al servicio de Urgencias en el que trabajaba y le pidió junto a su hija que la ayudara a morir. Él accedió y lo dejó escrito en un informe. Dos meses después era denunciado por el centro sanitario, lo que suponía que, de ser juzgado y condenado, podría pasar más de 10 años en la cárcel.

El propio cirujano explicó el pasado miércoles en la presentación del espectáculo en Barcelona: "Cuento cosas complicadas que me llevan a esa noche. Es fuerte a nivel emocional". Así se sintió cuando San Juan y Morilla le hicieron la petición de llevar su caso a los escenarios.

La vida previa de Hourmann a este capítulo complejo que ha marcado su biografía, en su Argentina natal, también asoma al montaje. Cuatro personas del público conforman durante la función un jurado que emite un veredicto, en el que "la gran mayoría (se muestra) a favor, como la sociedad". El espectáculo no incorpora los cambios registrados con la nueva ley de eutanasia, porque la historia que narran sucede con anterioridad: "Lo único que cambia es un verso, antes no se podía y ahora sí se puede".

La fiscalía acordó finalmente para él un año de prisión, pero no llegó a entrar a la cárcel al no tener antecedentes penales. Tras trabajar en el Reino Unido regresó a Cataluña: "No me han inhabilitado nunca. Si me hubieran inhabilitado, hubiera ido a juicio", aseguró.

